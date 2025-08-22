வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025 (08:16 IST)

‘கைதி 2’ தள்ளிப் போவதால் சுந்தர் சி யுடன் கூட்டணி அமைக்கும் கார்த்தி!

தமிழ் சினிமாவில் ஒரு  வணிக இயக்குனராக லோகேஷ் கனகராஜ் அடைந்திருக்கும் உயரம் அளப்பரியது. தனது பயணத்தை "மாநகரம்" திரைப்படம் மூலம் தொடங்கினார். முன்னணி நடிகர்கள் இல்லாமல் திரைக்கதையின் பலத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது.

அதன் பின்னர் லோகேஷின் சினிமா கிராஃப் ஏற்றத்தை மட்டும்தான் கண்டுள்ளது.  "கைதி", "மாஸ்டர்", "விக்ரம்", "லியோ" போன்ற வெற்றிப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்தவர். தற்போது ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ‘கூலி’ படத்தை இயக்க அந்த படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி ரிலீஸாகிப் பெரும்பாலும் எதிர்மறையான விமர்சனங்களாக வரத் தொடங்கியுள்ளன. தற்போது வரை 500 கோடி ரூபாய் வசூலை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் லோகேஷ் அடுத்து கைதி 2 படத்தை இயக்குவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் ரஜினி-கமல் இணையும் படத்தை இயக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் ‘கைதி 2’ படம் மீண்டும் தாமதமாகவுள்ளதாக தெரிகிறது. அதனால் அந்த படத்துக்காக ஒதுக்கிய தேதிகளில் கார்த்தி, சுந்தர் சி இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

ராஜமௌலி & மகேஷ் பாபு இணையும் படத்தின் முதல் லுக் போஸ்டரை வெளியிடும் ஜேம்ஸ் கேமரூன்!

ராஜமௌலி & மகேஷ் பாபு இணையும் படத்தின் முதல் லுக் போஸ்டரை வெளியிடும் ஜேம்ஸ் கேமரூன்!ஆர் ஆர் ஆர் படத்துக்கு பிறகு ராஜமௌலி இயக்கும் அடுத்த படத்தில் தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் மகேஷ் பாபு நடிக்க உள்ளார். இந்த படம் புதையலைத் தேடி செல்லும் ஒரு சாகச திரைக்கதையாக அமைக்கப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. படத்தில் கதாநாயகியாக பிரியங்கா சோப்ரா நடிக்க, கீரவாணி இசையமைக்கிறார். வால்ட் டிஸ்னி நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

‘கைதி 2’ தள்ளிப் போவதால் சுந்தர் சி யுடன் கூட்டணி அமைக்கும் கார்த்தி!

‘கைதி 2’ தள்ளிப் போவதால் சுந்தர் சி யுடன் கூட்டணி அமைக்கும் கார்த்தி!தமிழ் சினிமாவில் ஒரு வணிக இயக்குனராக லோகேஷ் கனகராஜ் அடைந்திருக்கும் உயரம் அளப்பரியது. தனது பயணத்தை "மாநகரம்" திரைப்படம் மூலம் தொடங்கினார். முன்னணி நடிகர்கள் இல்லாமல் திரைக்கதையின் பலத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது.

சூர்யா 47 படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகும் சுஷின் ஷ்யாம்!

சூர்யா 47 படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகும் சுஷின் ஷ்யாம்!கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் உருவான ‘ரெட்ரோ’ படத்துக்குப் பிறகு சூர்யா சூர்யா ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் ‘வேட்டைக் கருப்பு’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அதையடுத்து லக்கி பாஸ்கர் புகழ் இயக்குனர் வெங்கட் அட்லூரி இயக்கத்தில் சித்தாரா எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் தயாரிக்கும் ‘சூர்யா 46’ படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகும் ப்ரதீப்பின் ‘LIK’… அப்போ ட்யூட்?

தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகும் ப்ரதீப்பின் ‘LIK’… அப்போ ட்யூட்?தற்போது ப்ரதீப் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இந்த இரண்டு படங்களுமே இறுதிகட்டத்தில் உள்ளன. இந்த படங்களில் LIK செப்டம்பர் மாதத்திலும் ட்யூட் தீபாவளிக்கும் ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

6 நாட்களில் ரூ.500 கோடி வசூல்.. ஜெயிலர் சாதனையை முறியடிக்குமா ‘கூலி’?

6 நாட்களில் ரூ.500 கோடி வசூல்.. ஜெயிலர் சாதனையை முறியடிக்குமா ‘கூலி’?சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில், அனிருத் இசையில், சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான 'கூலி' திரைப்படம் கடந்த ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி வெளியாகி, திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமான வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்தப் படம் வெளியான ஆறு நாட்களில் ரூ.500 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக வெளியான தகவல் திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com