திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026
மெர்சல் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தோம்!. நன்றி இல்லாதவர் விஜய்!.. கடம்பூர் ராஜூ கோபம்!...

நடிகர் விஜய் தவெக என்கிற அரசியல் கட்சி துவங்கியதிலிருந்து திமுகவை மட்டுமே மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார். ஈரோடு மாவட்டத்தில் பேசும்போது கோபத்தில் ‘திமுக ஒரு தீய சக்தி.. திமுக ஒரு தீயசக்தி’ என ஆவேசமாக பேசினார். மேலும் 2025 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதே அவரின் நோக்கமாக இருக்கிறது.. ஒருபக்கம் தற்போது அதிமுகவின் விமர்சிக்க துவங்கியிருக்கிறார் விஜய்..

அதிமுக ஒரு ஊழல் அடிமைக் கட்சி.. பாஜக தலைமையிலான ஒரு கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சி என்றெல்லாம் விமர்சித்தும், நக்கலடித்தும் வருகிறார். இதனால் இதுவரை விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசிவந்த அதிமுகவினர் கூட அவரை திட்ட துவங்கிவிட்டனர். விஜய் வீட்டிலிருந்து கொண்டு ஏதேதோ பேசி வருகிறார். 41 பேர் உயிரிழந்தபோது நேரில் கூட சென்று பார்க்காத ஒரு அரசியல்வாதி என எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் விமர்சித்தார்.

இந்நிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசியபோது ‘விஜயின் மெர்சல் படம் பிரச்சனையில் சிக்கிய போது அப்போது முதல்வராக இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமிதான் அந்த பிரச்சினைக்கு இரவோடு இரவாக தீர்வு கண்டு படத்திற்கு பிரச்சனை வராமல் பார்த்துக் கொண்டார். அப்போது ‘வாழ்நாள் முழுக்க நன்றிக் கடனோடு இருப்பேன்’ என விஜய் சொன்னார்.

அப்படி சொன்ன விஜய்தான் இப்போது அதிமுகவை விமர்சித்து வருகிறார்.. அதேநேரம், அதிமுக என்கிற பெயரை சொல்லவே அவர் பயப்படுகிறார்’ என்று பேசியிருக்கிறார்..

தமிழ்நாடு, புதுவை, கேரளா.. 3 மாநிலங்களிலும் தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி.. விஜய்யை சந்திக்கும் ராகுல் காந்தி?

தமிழ்நாடு, புதுவை, கேரளா.. 3 மாநிலங்களிலும் தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி.. விஜய்யை சந்திக்கும் ராகுல் காந்தி?2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், ஒரு பரபரப்பான அரசியல் தகவல் தீயாய் பரவி வருகிறது. தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் மற்றும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் விரைவில் சந்திக்க உள்ளதாகவும், தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் கேரளா ஆகிய மூன்று மாநிலங்களிலும் தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கணித்துள்ளனர்.

வேற வழியே இல்லை.. என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணைகிறதா தேமுதிக, ராமதாஸ் பாமக? ஓபிஎஸ் இணையவும் வாய்ப்பு..!

வேற வழியே இல்லை.. என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணைகிறதா தேமுதிக, ராமதாஸ் பாமக? ஓபிஎஸ் இணையவும் வாய்ப்பு..!2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், அதிமுக தலைமையிலான என்.டி.ஏ கூட்டணியை வலுப்படுத்த பல்வேறு கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. தற்போதைய அரசியல் சூழலில், தேமுதிக மற்றும் மருத்துவர் ராமதாஸின் பாமக ஆகிய கட்சிகள் மீண்டும் என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணைய அதிக வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். அன்புமணி ராமதாஸின் பாமக இதே கூட்டணியில் இருந்தாலும், வேறு வழியில்லாததால் ராமதாஸ் பாமகவும் இந்த கூட்டணியில் இணைவதாக கூறப்படுகிறது.

உதயநிதி எந்த தொகுதியில் நின்றாலும் அந்த தொகுதியில் விஜய் நிற்பார்? அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிப்பு..!

உதயநிதி எந்த தொகுதியில் நின்றாலும் அந்த தொகுதியில் விஜய் நிற்பார்? அரசியல் விமர்சகர்கள் கணிப்பு..!2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், அரசியல் வட்டாரத்தில் ஒரு புதிய விவாதம் கிளம்பியுள்ளது. "துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் எந்த தொகுதியில் போட்டியிடுகிறாரோ, அதே தொகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய்யும் களம் இறங்குவார்" என்ற கணிப்பை சில அரசியல் விமர்சகர்கள் முன்வைத்து வருகின்றனர்.

முன்னாள் முதல்வர் வீட்டின் திருமண நிகழ்ச்சியில் விஜய் - உதயநிதி.. இருவரும் சந்தித்தார்களா?

முன்னாள் முதல்வர் வீட்டின் திருமண நிகழ்ச்சியில் விஜய் - உதயநிதி.. இருவரும் சந்தித்தார்களா?சென்னையில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்யும், ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டியும் சந்தித்துக்கொண்ட நிகழ்வு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் விசில் எடுத்து செல்ல தடை.. விஜய் சின்னம்ங்கிறது தான் காரணமா?

சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் விசில் எடுத்து செல்ல தடை.. விஜய் சின்னம்ங்கிறது தான் காரணமா?சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தின் போது, ரசிகர்கள் விசில்கள் எடுத்துச் செல்ல காவல்துறை தடை விதித்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

