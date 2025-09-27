சனி, 27 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 27 செப்டம்பர் 2025 (16:28 IST)

பொறுமையைக் கடைபிடிக்க வேண்டும், நல்லதே நடக்கும் - அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

பொறுமையைக் கடைபிடிக்க வேண்டும், நல்லதே நடக்கும் - அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பு விரைவில் நடக்கும் என்றும்,  அவ்வாறு ஒன்றுபட்டால் தான் வருகின்ற தேர்தலில் ஆட்சி அமைக்க முடியும்" என்று மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
 
இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, ‘அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறியது எந்த நிலையில் உள்ளது?" மற்றும் "அதிமுகவை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறியது நடக்கவில்லை என்று பலரும் கூறுகிறார்களே?" என்ற கேள்விகளுக்கு, செங்கோட்டையன் மிகவும் அமைதியாக, "பொறுத்திருக்க வேண்டும், நல்லதே நடக்கும்" என்று பதிலளித்தார்.
 
செங்கோட்டையன், ஒ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர், கட்சி மீண்டும் வலுப்பெற அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்த சூழ்நிலையில், செங்கோட்டையனின் இந்த புதிய பதில், எதிர்கால அரசியல் நகர்வுகளுக்கான ஒருவித எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக விஜய் மீது புகார்.. பரபரப்பு தகவல்..!

முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக விஜய் மீது புகார்.. பரபரப்பு தகவல்..!2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, ஆளும் தி.மு.க. மற்றும் நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான அரசியல் மோதல் தீவிரமடைந்துள்ளது.

தெருவுக்கு எஸ்.வி.சேகரின் தந்தை பெயர்! முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பை எதிர்த்த தெருமக்கள்!

தெருவுக்கு எஸ்.வி.சேகரின் தந்தை பெயர்! முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பை எதிர்த்த தெருமக்கள்!நேற்று பல தெருக்களுக்கு புதிய பெயர்களை மாற்றி முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்த நிலையில் பெயர் மாற்றத்திற்கு தெரு மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

ப்ளாட்பார்ம் டிக்கெட் எடுத்திருந்தாலும் இனி அபராதம்!? செண்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் புதிய விதிமுறை!

ப்ளாட்பார்ம் டிக்கெட் எடுத்திருந்தாலும் இனி அபராதம்!? செண்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் புதிய விதிமுறை!சென்னை செண்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் ஏற்படும் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க ப்ளார்பார்ம் டிக்கெட் எடுத்துவிட்டு நீண்ட நேரம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்தால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மகள் கண் முன்னே கணவனால் கொடூரமாக குத்தி கொலை செய்யப்பட்ட பெண்.. பேருந்து நிலையத்தில் பரபரப்பு..!

மகள் கண் முன்னே கணவனால் கொடூரமாக குத்தி கொலை செய்யப்பட்ட பெண்.. பேருந்து நிலையத்தில் பரபரப்பு..!பெங்களூருவின் சுங்கடக்கட்டே பேருந்து நிலையத்தில், 32 வயதான ரேகா என்ற பெண், தனது 13 வயது மகள் கண் முன்னே, தனது கணவனால் கொடூரமாக கத்தியால் குத்தி கொல்லப்பட்டார்.

கலவரம் செய்தால் மீண்டும் புல்டோசர் தாக்குதல்.. உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரிக்கை..!

கலவரம் செய்தால் மீண்டும் புல்டோசர் தாக்குதல்.. உபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரிக்கை..!உத்தரப்பிரதேசத்தில் அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிப்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். 'ஐ லவ் முஹம்மது' என்ற பதாகைகள் விவகாரத்தை தொடர்ந்து பரேலியில் நிகழ்ந்த வன்முறை மற்றும் போலீசாருக்கும் உள்ளூர் மக்களுக்கும் இடையே நடந்த மோதலுக்குப் பிறகு, இந்த கடுமையான எச்சரிக்கையை முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் விடுத்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com