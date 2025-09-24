புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (13:29 IST)

எடப்பாடி முதல்வர் வேட்பாளர் இல்லையென்றால் பரிசீலனை செய்யலாம்: டிடிவி தினகரன்

எடப்பாடி முதல்வர் வேட்பாளர் இல்லையென்றால் பரிசீலனை செய்யலாம்: டிடிவி தினகரன்
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிக்கப்படுவது தொடர்ந்தால், அந்த கூட்டணியில் இணைவது குறித்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் பரிசீலிக்காது என அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் தெரிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
திமுக ஆட்சியை வீழ்த்த பாடுபடுவேன் என்று கூறிய டி.டி.வி. தினகரன், எடப்பாடி பழனிசாமியை ஒருபோதும் முதல்வர் வேட்பாளராக ஏற்க முடியாது என்றும் உறுதியாக கூறியுள்ளார்.
 
பாஜக மாநிலத் தலைவராக அண்ணாமலை இருந்தபோது, அவர்தான் அமமுகவை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு அழைத்து வந்தார். கூட்டணியில் இருந்து விலகிய பின்னரும் அண்ணாமலையுடன் நட்பு தொடர்வதாக டி.டி.வி. தினகரன் தெரிவித்தார். மேலும், அண்ணாமலையை சந்தித்துப் பேசும்போது அரசியல் மட்டுமே பேச வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என்றும், நண்பர்கள் என்ற முறையில் கூடப் பேசலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
இந்த பேட்டியின் மூலம், வரவிருக்கும் தேர்தல்களில் அமமுகவின் நிலைப்பாடு குறித்து அவர் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார் என்பது தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. 
 
Edited by Mahendran

