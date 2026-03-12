தூத்துகுடி பள்ளி மாணவி கொலை வழக்கு: திடீரென சஸ்பெண்ட் ஆன பெண் காவல் ஆய்வாளர்..!
தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே 12-ஆம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், காவல் துறையினரின் மெத்தன போக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மாணவி காணாமல் போனது குறித்து அவரது பெற்றோர் புகார் அளிக்க சென்றபோது, மகளிர் காவல் ஆய்வாளர் பிரவீணா புகாரை பெற மறுத்ததோடு, பெற்றோரை அவதூறாக பேசியதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
முறையாக விசாரணை நடத்தியிருந்தால் தங்கள் மகளை உயிரோடு மீட்டிருக்கலாம் என பெற்றோர் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.இந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, பணியில் கவனக்குறைவாகச் செயல்பட்ட ஆய்வாளர் பிரவீணாவை பணியிடை நீக்கம் செய்து நெல்லை சரக டிஐஜி சரவணன் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
Edited by Siva