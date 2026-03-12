வியாழன், 12 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 12 மார்ச் 2026 (14:02 IST)

கேஸ் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: மின் அடைப்புகள் ஸ்டாக் காலி.. அடுத்தது விறகு அடுப்பு தானா?

தமிழகத்தில் நிலவி வரும் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு, தற்போது ஒரு சங்கிலி தொடர் விளைவாக பல துறைகளிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்த தொடங்கியுள்ளது. 
 
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு நீடித்தால், மொபைல் நெட்வொர்க் மற்றும் இணைய சேவைகள் முடங்கக்கூடும் என தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் எச்சரித்துள்ளன. பல பகுதிகளில் செல்போன் கோபுரங்கள் மற்றும் தரவு மையங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்க எரிவாயு மூலம் இயங்கும் ஜெனரேட்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுவதே இதற்கு முக்கிய காரணமாகும்.
 
மறுபுறம், கேஸ் சிலிண்டர் கிடைக்காததால் மக்கள் மின் அடுப்புகளை வாங்க ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இதன் விளைவாக Zepto, Instamart, Blinkit மற்றும் Amazon போன்ற ஆன்லைன் தளங்களில் மின் அடுப்புகள் அனைத்தும் விற்று தீர்ந்துவிட்டன. 
 
சத்யா போன்ற முன்னணி ஷோரூம்களிலும் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த அடுப்புகளை கூட மக்கள் போட்டி போட்டு வாங்கி சென்றுள்ளனர். கேஸ் தட்டுப்பாடு, நெட்வொர்க் பாதிப்பு மற்றும் மின் அடுப்புகளின் தட்டுப்பாடு என மக்கள் அடுத்தடுத்து நெருக்கடிகளை சந்தித்து வருவதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva

சங்கீதாவுக்கு எவ்வளவு சொத்து?.. விஜயின் வேட்புமனுவை நிரப்புவதில் சிக்கல்?!..

தூத்துகுடி பள்ளி மாணவி கொலை வழக்கு: திடீரென சஸ்பெண்ட் ஆன பெண் காவல் ஆய்வாளர்..!

கேஸ் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: மின் அடைப்புகள் ஸ்டாக் காலி.. அடுத்தது விறகு அடுப்பு தானா?

ஒரு சீட்டுக்கு 15 கோடி!.. கறார் காட்டும் புஸ்ஸி ஆனந்த்?. தவெகவில் நடப்பது என்ன?..

விஜய் வைத்த டிமாண்ட்!.. ஷாக்கான பழனிச்சாமி!.. நடப்பது என்ன?...

