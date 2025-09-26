வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025 (11:06 IST)

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அரசியல் தெரியவில்லை, நாங்கள் சொல்லி கொடுக்க தயார்: செல்வப்பெருந்தகை

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அரசியல் தெரியவில்லை, நாங்கள் சொல்லி கொடுக்க தயார்: செல்வப்பெருந்தகை
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அரசியல் தெரியவில்லை என்றும், "எங்களிடம் வந்தால் அவருக்கு அரசியல் சொல்லிக் கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்" என்றும் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக இருந்த காலத்தில் இருந்த சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினையையும், இப்போது உள்ள பிரச்சினையையும் நேருக்கு நேர் விவாதிக்கத் தயார் என்றும் அவர் கூறியது மேலும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
"ஒரு கட்சியின் தலைவரை பிச்சைக்காரர், 'ஓட்டு போட்ட சட்டை போட்டவர்' என்று கூறுவது நியாயமா? அவருக்கு பேசத் தெரியவில்லை. இருப்பினும், அவரை நாங்கள் மன்னித்து விடுகிறோம்" என்று செல்வப்பெருந்தகை கூறியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

காஷ்மீர் விவகாரத்தில் தலையிட மாட்டோம். இரு நாடுகளும் பேசி தீர்த்து கொள்ளும்: அமெரிக்கா

காஷ்மீர் விவகாரத்தில் தலையிட மாட்டோம். இரு நாடுகளும் பேசி தீர்த்து கொள்ளும்: அமெரிக்காகாஷ்மீர் விவகாரத்தில் அமெரிக்கா தலையிட வேண்டும் என்று பாகிஸ்தான் அவ்வப்போது கூறி வரும் நிலையில், காஷ்மீர் விவகாரத்தில் தலையிட மாட்டோம் என அமெரிக்கா அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரனை சந்திக்கவில்லை.. வதந்திகள் பரப்பப்படுகிறது.. செங்கோட்டையன் விளக்கம்

ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரனை சந்திக்கவில்லை.. வதந்திகள் பரப்பப்படுகிறது.. செங்கோட்டையன் விளக்கம்அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், தான் ஓ.பி.எஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை சந்திக்கவில்லை என்றும், அவ்வாறு சந்தித்ததாக வதந்திகள் பரப்பப்படுவதாகவும் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

மீண்டும் சரிவில் இந்திய பங்குச்சந்தை.. ஃபார்மா பங்குகள் பயங்கர சரிவு..!

மீண்டும் சரிவில் இந்திய பங்குச்சந்தை.. ஃபார்மா பங்குகள் பயங்கர சரிவு..!கடந்த சில நாட்களாக இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில், மருந்துப் பொருள்களுக்கு 100% வரி விதிக்கப்போவதாக ட்ரம்ப் அறிவித்ததால், இன்று பார்மா பங்குகள் மிக மோசமாக சரிந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, சன் பார்மா இரண்டு சதவீதத்திற்கு மேல் குறைந்துள்ளது என்றும், சிப்லா கிட்டத்தட்ட ஒரு சதவீதம் குறைந்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

நேற்று ஒரே நாள் தான் சரிவு.. மீண்டும் உயர்ந்தது தங்கம் விலை.. ரூ.1.5 லட்சத்தை தாண்டிய வெள்ளி விலை..!

நேற்று ஒரே நாள் தான் சரிவு.. மீண்டும் உயர்ந்தது தங்கம் விலை.. ரூ.1.5 லட்சத்தை தாண்டிய வெள்ளி விலை..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில், சமீப காலமாக தங்கம் விலை உச்சத்துக்குச் சென்றது. இருப்பினும், நேற்று ஒருநாள் தங்கம் விலை சிறிது குறைந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது.

மருந்துகளுக்கு 100%, பர்னிச்சருக்கு 30% கனரக லாரிகளுக்கு 25%.. மீண்டும் வரி விதித்த டிரம்ப்..!

மருந்துகளுக்கு 100%, பர்னிச்சருக்கு 30% கனரக லாரிகளுக்கு 25%.. மீண்டும் வரி விதித்த டிரம்ப்..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஏற்கெனவே பல பொருள்களின் இறக்குமதி வரியை அதிகரித்த நிலையில், தற்போது மருந்துகளுக்கு, பர்னிச்சர்களுக்கு, மற்றும் கனரக லாரிகளுக்கும் வரி விதித்து உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

