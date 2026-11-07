ரூ.2000 கோடி மதிப்பில் வெற்றி மடிக்கணினி திட்டம்!.. முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு...
2 ஆயிரம் கோடி மதிப்பில் பொறியியல் மாணவர்களுக்கு வெற்றி மடிக்கணினி திட்டத்தின் சார்பில் லேப்டாப் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது.
இது தொடர்பாக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் ‘வெற்றி மடிக்கணினித் திட்டத்தின் மூலம் 2026-2027ம் கல்வி ஆண்டில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவரக்ளுக்கு மடிக்கணிகள் வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்படவுள்ளது.
2025-26ம் கல்வியாண்டில் மடிக்கணினித் திட்டத்தில் பயனடையாத அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் பயிலும் மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் ஆண்டு தொழில்முறைப் படிப்பு மாணாக்கர்களும் பயனடைவார்கள்’ என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
2025-26ம் கல்வியாண்டில் மடிக்கணினித் திட்டத்தில் பயனடையாத அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் பயிலும் மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் ஆண்டு தொழில்முறைப் படிப்பு மாணாக்கர்களும் பயனடைவார்கள்’ என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.