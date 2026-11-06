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  4. TVK Exposes DMK's Fake Book Procurement Scam in Periyar Arivulagam Library with Documents
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (17:26 IST)

பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி அகல்விளக்கு பதிப்பகத்திற்கு கொள்முதல் ஆணை.. ஆவணத்தை வெளியிட்ட தவெக அரசு வெளியீடு...

Periyar Arivulagam Library
Written By: SIVA
Published: Fri, 6 Nov 2026 (17:26 IST)
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கோவையில் உள்ள 'பெரியார் அறிவுலகம்' நூலகத்திற்காக நூல்கள் கொள்முதல் செய்ததில் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் மாபெரும் முறைகேடு அரங்கேறியுள்ளதாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் பகிரங்கமாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. 
 
கடந்த திமுக ஆட்சியில், பொது நூலக இயக்ககம் மூலமாக 'அகழ்விளக்கு' என்ற போலி பதிப்பகத்திற்கு எவ்வித முறையான பின்புலமும் இன்றி நூல்களுக்கான கொள்முதல் ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளதற்கான அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களை தவெக தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.
 
கடந்த பிப்ரவரி 14-ஆம் தேதியன்று வழங்கப்பட்ட இந்த ஆணையின் அடிப்படையில், எங்குமே அறிந்திராத பெயரில் இயங்கும் இந்த பதிப்பகத்திடமிருந்து ஆயிரக்கணக்கான தரமற்ற புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்டு கோடிக்கணக்கில் மக்கள் பணம் சூறையாடப்பட்டுள்ளது. 
 
நூலகங்களுக்கு புத்தகம் வாங்குவதிலும் போலி பதிப்பகங்களை உருவாக்கி ஊழல் செய்துள்ள திமுகவின் இந்த ஊழல் முகம் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் பல்வேறு தலைவர்கள் இதற்குக் கண்டனம் தெரிவித்து வரும் நிலையில், தவறு செய்தவர்கள் மீது தவெக அரசு கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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