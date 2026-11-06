தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிக்க முடியாதா? மத்தாப்பும் கொளுத்த முடியாதா? பொதுமக்கள் அதிருப்தி...
தீபாவளி தினத்தில் கனமழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அன்றைய தினம் பட்டாசு வெடிக்க முடியாது, மத்தாப்பும் கொளுத்த முடியாது என பொதுமக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய கேரளா முதல் தெற்கு உள் கர்நாடகா வரை நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் வரும் நாட்களில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
நவம்பர் 6-ஆம் தேதி தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களிலும், நவம்பர் 7-ல் மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல்லிலும் கனமழை பெய்யக்கூடும். தொடர்ந்து நவம்பர் 8 முதல் 10 வரை டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 30-40 கி.மீ வேகம்) கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
மழை எச்சரிக்கையைத் தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் தலைமையிலான தவெக அரசு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைத் துரிதப்படுத்தியுள்ளது. பொதுமக்கள் மற்றும் பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய பகுதி மக்கள் பாதுகாப்புடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். அனைத்து மாவட்ட நிர்வாகங்களும், மீட்புக் குழுக்களும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டு, நிலைமையைத் தவெக அரசு உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகிறது.