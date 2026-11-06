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  4. Stalin's 99.75% Completion Claim Exposes DMK's Role in Periyar Arivulagam Library Scam
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (17:15 IST)

பெரியார் அறிவுலகம் நூலகத்தின் பணியை 99.75% நாங்கள் தான் முடித்தோம்: முக ஸ்டாலின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம்...

MK Stalin Statement
Written By: SIVA
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (17:15 IST)
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'பெரியார் அறிவுலகம்' நூலக விவகாரத்தில், முந்தைய ஆட்சியில் நடந்த ஊழல் பழியை தற்போதைய தவெக அரசின் மீது தூக்கிப் போட முயன்ற திமுகவுக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களின் பேச்ச   சுடச்சுடச் சான்றாக அமைந்துள்ளது. "பெரியார் அறிவுலகம் நூலகத்தின் 99.75 சதவீதப் பணிகள் எங்களது ஆட்சி காலத்திலேயே முடிந்துவிட்டன" என்று பத்திரிகையாளர்களிடம் அவரே அளித்த ஒப்புதல் அளித்த வீடியோ, இப்போது திமுகவின் தொண்டையிலேயே சிக்கிய முள்ளாக மாறியுள்ளது.
 
99.75 சதவீதப் பணிகளும் திமுக ஆட்சியில் நிறைவடைந்தது என்றால், அந்த நூலகத்திற்கான டெண்டர் விட்டது, ஏஐ  மூலம் உருவாக்கப்பட்ட 'மனிஷா சரவணன்', 'ஜோதி சரவணன்' போன்ற போலி எழுத்தாளர்களின் நூல்களுக்குப் பல நூறு கோடிகள் பேமெண்ட் அள்ளிக் கொடுத்தது என அத்தனை கமிஷன் கூத்துகளும் முந்தைய ஆட்சியில்தான் நடந்துள்ளன என்பது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
 
முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் தலைமையிலான தவெக அரசு அமைந்த பிறகு, மக்கள் பணத்தில் கட்டப்பட்ட அந்த நூலகத்தைத் திறந்து வைத்த ஒரே காரணத்திற்காக, 100 சதவீத ஊழலையும் தவெக அரசு மீது பழிபோட திமுகவின் இணையக் கூலிகள் முயற்சிப்பது அப்பட்டமான அரசியல் பித்தலாட்டம். 99.75% வேலையை முடித்ததாக மார்தட்டிய மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள், அங்குக் நடந்த மாபெரும் புத்தகக் கொள்முதல் ஊழலுக்கும் முழுப் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்பதே தமிழ்நாட்டு மக்களின் கோரிக்கையாகும்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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