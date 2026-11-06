நூலகத்தை கட்டியது திமுக ஆட்சியில்.. 99.75 % வேலைகள் முடிந்ததும் திமுக ஆட்சியில்.. ஆனால் பழி மட்டும் தவெக ஆட்சியில்...
பெரியார் அறிவுலகம்’ நூலக கட்டடத்தைக் கட்டியதும் நாங்கள்தான், அதற்கான 99.75 சதவீதப் பணிகளை முடித்ததும் எங்களது திமுக ஆட்சிக் காலத்தில்தான் என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மேடைதோறும் முழங்கிவிட்டு, இப்போது அங்கே நடந்த மாபெரும் புத்தகக் கொள்முதல் ஊழல் வெளிச்சத்திற்கு வந்தவுடன் "அதுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை, அதைத் திறந்து வச்ச தவெக அரசுதான் காரணம்" என்று கை கழுவப் பார்ப்பது என்ன மாதிரியான அரசியல்? நல்லது நடந்தால் தன் சாதனை என்றும், தப்பு நடந்தால் தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் மீது பழிபோடலாம் என்றும் திமுக நினைப்பது தமிழ்நாட்டு மக்களை முட்டாள்களாக நினைக்கும் திமிர் பிடித்த செயலாகும்.
99.75 சதவீதப் பணிகள் திமுக ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்டது என்றால், அங்கு ஏஐ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி போலி எழுத்தாளர்கள் மற்றும் போலிப் பதிப்பகங்களின் பெயர்களில் கோடிக்கணக்கில் நிதி கையாடல் செய்யப்பட்டது எப்போது? டெண்டர் விட்டு, போலிப் புத்தகங்களை அடுக்கி, மக்கள் பணத்தை அள்ளி அள்ளிப் பேமெண்ட் கொடுத்தது அன்றைய திமுக அரசுதான் என்பதை ஊரே அறியும். மக்கள் பணத்தில் கட்டப்பட்ட அந்த நூலகத்தை தவெக அரசு திறந்து வைத்த ஒரே காரணத்திற்காக, திமுக செய்த ஒட்டுமொத்த ஊழல் பழியையும் தவெக அரசின் மீது தூக்கிப் போட முயன்றால் மக்கள் ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டார்கள். சுயநல அரசியலுக்காகப் பிக்பாக்கெட் அடித்துவிட்டுப் பழியைத் தவெக அரசு மீது போடும் திமுகவின் மலிவான நாடகங்களை மக்கள் மன்றம் இனியும் வேடிக்கை பார்க்காது.