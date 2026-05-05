செவ்வாய், 5 மே 2026
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: செவ்வாய், 5 மே 2026 (15:27 IST)

விஜய் முதல்வராக இன்னும் எவ்ளோ எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு வேணும்?!.. வாங்க பார்ப்போம்!...

நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு பெரிய சாதனையை நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறது. 50 வருடங்களுக்கு மேல் அதிமுக, திமுக கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்துதான் தேர்தலை சந்தித்து வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தன. ஆனால், விஜய் எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்காமல் அனைத்து தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிட்டு ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறார்..

விஜய்க்கு பேராதரவை கொடுத்த மக்கள் 108 தொகுதிகளில் தவெக வெட்பாளர்களை வெற்றி பெற செய்திருக்கிறார்கள். 35 சதவீத வாக்குகளை தவெக வாங்கியிருக்கிறது. விஜய் முதல்வராக உறுதியாகியிருக்கிறது. தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில் இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்ற விஜய் அதில் ஒரு இடத்தில் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். அதன்பின்னரே அவரால் முதல்வராக பதவி ஏற்க முடியும். எனவே, தவெக எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கை 107ஆக குறையும்.

எனவே, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 233ஆக குறையும். எனவே பெரும்பான்மைக்கு தேவையான மேஜிக் நம்பர் 117 ஆக இருக்கும். தவெகவில் இருந்து ஒருவர் பேரவை தலைவராக நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்பதால் தவெகவின் பலம் 107-ல் இருந்து 106ஆக குறையும். எனவே, கூடுதலாக 11 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு விஜய்க்கு தேவை..

எனவே காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், பாமக போன்ற கட்சிகளிலிருந்து 11 எம்எல்ஏக்களை தவெக பெறும். அல்லது அதிமுக கூட 11 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவை விஜய்க்கு கொடுக்க வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

விஜய் எங்க வீட்டு பிள்ளை!. ஆனா சப்போர்ட் பண்ணமாட்டோம்!. பிரேமலதா பேட்டி..நடிகர் விஜய் சினிமாவில் சரியான வெற்றி கிடைக்காமல் தவித்துக் கொண்டிருந்த போது தன்னை சினிமாவில் வளர்த்து விட்ட இயக்குனர் எஸ்.ஏ.சி கேட்டதால் விஜயை வைத்து அவர் இயக்கிய செந்தூரப்பாண்டி படத்தில் விஜயின் அண்ணனாக நடித்துக் கொடுத்தார் விஜயகாந்த்.

விஜய்க்கு வாழ்த்து!. ஆனா திமுகவுக்குதான் என் சாப்போர்ட் - மீண்டும் ஏழரை இழுக்கும் சத்யராஜ்..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடிக்கவுள்ளது.

விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கலாமா?.. பழனிச்சாமி ஆலோசனை!.. கிங் மேக்கர் ஆகிறாரா!..2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கவிருக்கிறது. திமுக 75 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 47 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

ஆட்சி அமைப்பது எப்படி?.. நிர்வாகிகள், எம்.எல்.ஏக்களுடன் விஜய் ஆலோசனை!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் நேற்று காலை எண்ணப்பட்டது. துவக்கம் முதலே விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை வகித்து வந்தது

ஒரே மாநிலத்திலும் ஆட்சியை இழந்த கம்யூனிஸ்ட்.. இந்தியாவில் ஒரு மாநிலத்திலும் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியில் இல்லை..!இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக, 1977ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு முதன்முறையாக நாட்டின் எந்தவொரு மாநிலத்திலும் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி இல்லாத நிலை உருவாகியுள்ளது.

