செவ்வாய், 5 மே 2026
Last Modified: செவ்வாய், 5 மே 2026 (14:29 IST)

விஜய் எங்க வீட்டு பிள்ளை!. ஆனா சப்போர்ட் பண்ணமாட்டோம்!. பிரேமலதா பேட்டி..

நடிகர் விஜய் சினிமாவில் சரியான வெற்றி கிடைக்காமல் தவித்துக் கொண்டிருந்த போது தன்னை சினிமாவில் வளர்த்து விட்ட இயக்குனர் எஸ்.ஏ.சி கேட்டதால் விஜயை வைத்து அவர் இயக்கிய செந்தூரப்பாண்டி படத்தில் விஜயின் அண்ணனாக நடித்துக் கொடுத்தார் விஜயகாந்த். அந்த படம் ஹிட் அடிக்கவே விஜய் மக்களிடம் ரீச் ஆனார். அதன்பின் விஜய் தொடர்ந்து பல படங்களிலும் நடித்து தன்னை நிலை நிறுத்திக் கொண்டார்..

ஆனால் விஜயகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தபோது விஜய் எந்த ஆதரவும் தெரிவிக்காமல் அமைதியாக இருந்தார். அதோடு விஜயின் மகன் சண்முக பாண்டியன் சினிமாவில் நடிக்க வந்த போது கூட விஜய் எந்த ஆதரவும் தெரிவிக்கவில்லை. தன்னுடைய படங்களில் கூட அவரை நடிக்க வைக்கவில்லை. விஜயகாந்த் மறைந்த பின்னரும் விஜய் அதை செய்யவில்லை. இது விஜயகாந்த் ரசிகர்களுக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது. எனவே சமூகவலைத்தளங்களில் விஜயை கடுமையாக விமர்சித்தனர்..

ஆனால் தற்போது நடிகர் விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராக மாறப் போகிறார். நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தமிழகத்தில் ஆட்சியைப் பிடிக்கவுள்ளது. ஒருபக்கம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தேமுதிக திமுக கூட்டணி அமைத்து. 10 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. ஆனால், அதில் பிரேமலதா மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளார். அதேநேரம், தவெகவுக்கு ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் தேவை. எனவே, தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்குமா என்கிற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில், விஜயின் வெற்றி பற்றி செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த பிரமலதா ‘விஜய் எங்க வீட்டு பிள்ளைதான்.. சிறுவயதிலிருந்தே பார்த்திருக்கிறோம்.. எங்கள் வீட்டின் அருகில்தான் வசித்தார்.. கேப்டனோடு பயணித்தவர் அவருக்கு என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்’ என்றார். ‘நீங்கள் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுப்பீர்களா?’ என்ற கேள்விக்கு ‘நாங்கள் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இருக்கிறோம்’ என்று சொல்லிவிட்டு சென்றுவிட்டார். அதாவது நான் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்க மாட்டேன் என்பதை அவர் மறைமுகமாக சொல்லியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விஜய்க்கு வாழ்த்து!. ஆனா திமுகவுக்குதான் என் சாப்போர்ட் - மீண்டும் ஏழரை இழுக்கும் சத்யராஜ்..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடிக்கவுள்ளது.

விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கலாமா?.. பழனிச்சாமி ஆலோசனை!.. கிங் மேக்கர் ஆகிறாரா!..2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கவிருக்கிறது. திமுக 75 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 47 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

ஆட்சி அமைப்பது எப்படி?.. நிர்வாகிகள், எம்.எல்.ஏக்களுடன் விஜய் ஆலோசனை!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் நேற்று காலை எண்ணப்பட்டது. துவக்கம் முதலே விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை வகித்து வந்தது

ஒரே மாநிலத்திலும் ஆட்சியை இழந்த கம்யூனிஸ்ட்.. இந்தியாவில் ஒரு மாநிலத்திலும் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியில் இல்லை..!இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக, 1977ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு முதன்முறையாக நாட்டின் எந்தவொரு மாநிலத்திலும் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி இல்லாத நிலை உருவாகியுள்ளது.

முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் ஸ்டாலின்.. எதிர்க்கட்சியாக பயணம் தொடரும் என பதிவு..!2026 தமிழகச் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு மாபெரும் அரசியல் மாற்றத்தை உறுதி செய்துள்ள நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தனது முதலமைச்சர் பதவியை முறைப்படி ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

