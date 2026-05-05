செவ்வாய், 5 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : செவ்வாய், 5 மே 2026 (14:48 IST)

தவெகவை முற்றிலும் நிராகரித்த 8 மாவட்டங்கள்: 1 தொகுதியில் கூட வெற்றி இல்லை..!

vijay
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளை கைப்பற்றி தமிழக வெற்றி கழகம் வரலாற்று சாதனை படைத்திருந்தாலும், மாநிலத்தின் 8 மாவட்டங்களில் அக்கட்சியால் ஒரு இடத்தை கூட கைப்பற்ற முடியவில்லை. சென்னை மற்றும் கோவை போன்ற முக்கிய நகரங்களில் திமுக மற்றும் அதிமுகவின் கோட்டைகளை தகர்த்த தவெக, தென் தமிழகத்தின் தென்காசி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் முழுமையாக பின் தங்கியுள்ளது.
 
தென்காசி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள மொத்தம் 11 தொகுதிகளில் திமுக மற்றும் அதிமுக மட்டுமே வெற்றியை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளன. குறிப்பாக, திமுக பெற்றுள்ள 73 தொகுதிகளில் இந்த இரு மாவட்டங்களின் பங்களிப்பு மிக அதிகம். இது தவிர அரியலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், நீலகிரி, திருவாரூர் மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் தவெக இன்னும் தனது கணக்கைத் தொடங்கவில்லை.
 
மொத்தம் 100-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை வென்று, சிறு கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைக்க தயாராகி வரும் வேளையில், இந்த 8 மாவட்டங்களில் ஏற்பட்டுள்ள தோல்வி தவெக-வின் தென் மண்டலச் செல்வாக்கை மறுபரிசீலனை செய்ய தூண்டியுள்ளது. குறிப்பாக, விழுப்புரத்தில் 7 இடங்களையும் திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணியே கைப்பற்றியுள்ளது தவெக-விற்கு ஒரு பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

விஜய் எங்க வீட்டு பிள்ளை!. ஆனா சப்போர்ட் பண்ணமாட்டோம்!. பிரேமலதா பேட்டி..

விஜய் எங்க வீட்டு பிள்ளை!. ஆனா சப்போர்ட் பண்ணமாட்டோம்!. பிரேமலதா பேட்டி..நடிகர் விஜய் சினிமாவில் சரியான வெற்றி கிடைக்காமல் தவித்துக் கொண்டிருந்த போது தன்னை சினிமாவில் வளர்த்து விட்ட இயக்குனர் எஸ்.ஏ.சி கேட்டதால் விஜயை வைத்து அவர் இயக்கிய செந்தூரப்பாண்டி படத்தில் விஜயின் அண்ணனாக நடித்துக் கொடுத்தார் விஜயகாந்த்.

விஜய்க்கு வாழ்த்து!. ஆனா திமுகவுக்குதான் என் சாப்போர்ட் - மீண்டும் ஏழரை இழுக்கும் சத்யராஜ்..

விஜய்க்கு வாழ்த்து!. ஆனா திமுகவுக்குதான் என் சாப்போர்ட் - மீண்டும் ஏழரை இழுக்கும் சத்யராஜ்..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடிக்கவுள்ளது.

விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கலாமா?.. பழனிச்சாமி ஆலோசனை!.. கிங் மேக்கர் ஆகிறாரா!..

விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கலாமா?.. பழனிச்சாமி ஆலோசனை!.. கிங் மேக்கர் ஆகிறாரா!..2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கவிருக்கிறது. திமுக 75 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 47 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

ஆட்சி அமைப்பது எப்படி?.. நிர்வாகிகள், எம்.எல்.ஏக்களுடன் விஜய் ஆலோசனை!...

ஆட்சி அமைப்பது எப்படி?.. நிர்வாகிகள், எம்.எல்.ஏக்களுடன் விஜய் ஆலோசனை!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் நேற்று காலை எண்ணப்பட்டது. துவக்கம் முதலே விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை வகித்து வந்தது

ஒரே மாநிலத்திலும் ஆட்சியை இழந்த கம்யூனிஸ்ட்.. இந்தியாவில் ஒரு மாநிலத்திலும் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியில் இல்லை..!

ஒரே மாநிலத்திலும் ஆட்சியை இழந்த கம்யூனிஸ்ட்.. இந்தியாவில் ஒரு மாநிலத்திலும் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியில் இல்லை..!இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக, 1977ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு முதன்முறையாக நாட்டின் எந்தவொரு மாநிலத்திலும் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி இல்லாத நிலை உருவாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com