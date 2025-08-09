சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025 (14:03 IST)

இன்று 5 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு: வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு

தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தமிழ்நாட்டின் ஐந்து மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. தர்மபுரி, ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், மற்றும் சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
 
தென்னிந்தியப் பகுதிகளிலும் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதால், இன்று தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
 
சென்னையை பொறுத்தவரை, வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் சில பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35-36 டிகிரி செல்சியஸ் வரையிலும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

ரக்ஷா பந்தன் கொண்டாடிய ராகுல் காந்தி - பிரியங்கா காந்தி.. வைரல் புகைப்படம்..!

ரக்ஷா பந்தன் கொண்டாடிய ராகுல் காந்தி - பிரியங்கா காந்தி.. வைரல் புகைப்படம்..!காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, சமூக வலைத்தள தளமான எக்ஸ் பக்கத்தில் ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகையையொட்டி, சகோதர சகோதரிகளுக்கு இடையே உள்ள "அன்பு மற்றும் பாசப் பிணைப்பை" கொண்டாடி வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தார்.

போதைப்பொருள் உற்பத்தி செய்ய ரகசிய ஆய்வகங்கள்.. மடக்கி பிடித்து கைது செய்த போலீஸ்..!

போதைப்பொருள் உற்பத்தி செய்ய ரகசிய ஆய்வகங்கள்.. மடக்கி பிடித்து கைது செய்த போலீஸ்..!ராஜஸ்தான் மற்றும் மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களை சேர்ந்த காவல்துறையினர் இணைந்து நடத்திய அதிரடி நடவடிக்கையில், ரகசியமாக போதைப்பொருள் உற்பத்தி மற்றும் கடத்தலில் ஈடுபட்ட ஒரு கும்பல் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தவெக மதுரை மாநாடு: விஜய் மட்டுமே பேசுவார்.. காவல்துறைக்கு அளித்த தகவல்..!

தவெக மதுரை மாநாடு: விஜய் மட்டுமே பேசுவார்.. காவல்துறைக்கு அளித்த தகவல்..!மதுரையில் ஆகஸ்ட் 21 அன்று நடைபெறவுள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநாட்டில், கட்சியின் தலைவர் விஜய் மட்டுமே பேசுவார் என்றும், வேறு எந்த சிறப்பு விருந்தினர்களும் அழைக்கப்படவில்லை என்றும் தவெக நிர்வாகிகள் காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். மாநாட்டுப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், மாநாட்டுக் குழுவினர் காவல்துறையின் கேள்விகளுக்கு விளக்கமளித்துள்ளனர்.

3 நாட்களாக உயர்ந்த தங்கம் விலை இன்று திடீர் சரிவு.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

3 நாட்களாக உயர்ந்த தங்கம் விலை இன்று திடீர் சரிவு.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?சென்னையில் தங்கத்தின் விலையில் கடந்த 3 நாட்களாக ஏற்பட்ட தொடர் உயர்வுக்கு பிறகு, இன்று சவரனுக்கு ரூ.200 குறைந்திருப்பது வாடிக்கையாளர்களுக்கு சற்று ஆறுதலை அளித்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக, தங்கத்தின் விலை ரூ.75,000-ஐத் தாண்டி புதிய உச்சத்தை தொட்டது.

வெனிசுலா அதிபரை கைது செய்ய உதவினால் ரூ.483 கோடி பரிசு: அமெரிக்க அரசு அறிவிப்பு..!

வெனிசுலா அதிபரை கைது செய்ய உதவினால் ரூ.483 கோடி பரிசு: அமெரிக்க அரசு அறிவிப்பு..!வெனிசுலா அதிபர் நிக்கோலஸ் மடூரோவை கைது செய்ய தகவல் அளிப்போருக்கு 50 மில்லியன் டாலர் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.438 கோடி சன்மானம் வழங்கப்படும் என அமெரிக்க அரசு அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது.

