சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025 (11:47 IST)

ரக்ஷா பந்தன் கொண்டாடிய ராகுல் காந்தி - பிரியங்கா காந்தி.. வைரல் புகைப்படம்..!

காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, சமூக வலைத்தள தளமான எக்ஸ் பக்கத்தில் ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகையையொட்டி, சகோதர சகோதரிகளுக்கு இடையே உள்ள "அன்பு மற்றும் பாசப் பிணைப்பை" கொண்டாடி வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தார்.
 
மக்களவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவரான ராகுல் காந்தி தனது சகோதரி பிரியங்கா காந்தி வத்ராவுடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தை பகிர்ந்து, நாடு முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார். ராகுல் காந்தியின் எக்ஸ் பதிவில் "ரக்ஷா பந்தன் பண்டிகையையொட்டி அனைத்து நாட்டு மக்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். சகோதர சகோதரிகளுக்கு இடையே உள்ள அன்பு மற்றும் பாசப் பிணைப்பு தொடர்ந்து ஆழமாகட்டும் என்று நான் நம்புகிறேன்." என்று கூறியுள்ளார்.
 
அதேபோல் ராகுல் காந்தியின் சகோதரி பிரியங்கா காந்தி வத்ராவும் எக்ஸ் பக்கத்தில்   "சகோதர சகோதரிகளுக்கு இடையிலான அன்பு, நம்பிக்கை மற்றும் விசுவாசத்தின் அடையாளமான ரக்ஷா பந்தன் திருநாளில் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் மற்றும் நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த புனிதமான பண்டிகை அனைவரின் வாழ்விலும் ஏராளமான மகிழ்ச்சியைக் கொண்டு வரட்டும்" என்று கூறியுள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

தவெக மதுரை மாநாடு: விஜய் மட்டுமே பேசுவார்.. காவல்துறைக்கு அளித்த தகவல்..!

தவெக மதுரை மாநாடு: விஜய் மட்டுமே பேசுவார்.. காவல்துறைக்கு அளித்த தகவல்..!மதுரையில் ஆகஸ்ட் 21 அன்று நடைபெறவுள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநாட்டில், கட்சியின் தலைவர் விஜய் மட்டுமே பேசுவார் என்றும், வேறு எந்த சிறப்பு விருந்தினர்களும் அழைக்கப்படவில்லை என்றும் தவெக நிர்வாகிகள் காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். மாநாட்டுப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், மாநாட்டுக் குழுவினர் காவல்துறையின் கேள்விகளுக்கு விளக்கமளித்துள்ளனர்.

3 நாட்களாக உயர்ந்த தங்கம் விலை இன்று திடீர் சரிவு.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

3 நாட்களாக உயர்ந்த தங்கம் விலை இன்று திடீர் சரிவு.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?சென்னையில் தங்கத்தின் விலையில் கடந்த 3 நாட்களாக ஏற்பட்ட தொடர் உயர்வுக்கு பிறகு, இன்று சவரனுக்கு ரூ.200 குறைந்திருப்பது வாடிக்கையாளர்களுக்கு சற்று ஆறுதலை அளித்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக, தங்கத்தின் விலை ரூ.75,000-ஐத் தாண்டி புதிய உச்சத்தை தொட்டது.

வெனிசுலா அதிபரை கைது செய்ய உதவினால் ரூ.483 கோடி பரிசு: அமெரிக்க அரசு அறிவிப்பு..!

வெனிசுலா அதிபரை கைது செய்ய உதவினால் ரூ.483 கோடி பரிசு: அமெரிக்க அரசு அறிவிப்பு..!வெனிசுலா அதிபர் நிக்கோலஸ் மடூரோவை கைது செய்ய தகவல் அளிப்போருக்கு 50 மில்லியன் டாலர் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.438 கோடி சன்மானம் வழங்கப்படும் என அமெரிக்க அரசு அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது.

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை நான் தான் நிறுத்தினேன்: மீண்டும் டிரம்ப் பேச்சு..!

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை நான் தான் நிறுத்தினேன்: மீண்டும் டிரம்ப் பேச்சு..!இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை நான் தான் நிறுத்தினேன் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் ஏற்கனவே பலமுறை கூறிய நிலையில், தற்போது மீண்டும் ஒருமுறை கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இனி அமெரிக்காவிடம் இருந்து ஆயுதங்கள் வாங்க மாட்டோம்.. இந்தியா அதிரடியால் டிரம்ப் அதிர்ச்சி..!

இனி அமெரிக்காவிடம் இருந்து ஆயுதங்கள் வாங்க மாட்டோம்.. இந்தியா அதிரடியால் டிரம்ப் அதிர்ச்சி..!ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதால், இந்தியாவின் ஏற்றுமதி பொருட்களுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் 50% வரி விதித்த நிலையில், அமெரிக்காவுடனான ஆயுத ஒப்பந்த நடைமுறைகளை இந்தியா நிறுத்தி வைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com