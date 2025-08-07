வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025 (10:05 IST)

8 மாவட்டங்களை வெளுக்கப்போகும் கனமழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?

வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக இன்று தமிழகத்தின் 8 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

 

தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவி வருவதாக் இன்று வட தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், தென் தமிழக பகுதிகளில் சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

 

மேலும் இன்று காலை முதல் கோவை மாவட்டத்தின் மேற்குதொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், வேலூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

 

தொடர் ஏற்றத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை.. சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

தொடர் ஏற்றத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை.. சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு?கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்த விலை ஏற்றத்தின் காரணமாக, ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.75,000ஐ தாண்டி புதிய உச்சத்தை அடைந்துள்ளது. இந்த நிலையில், இன்றும் சென்னையில் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ20 உயர்ந்துள்ள நிலையில், ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.160 அதிகரித்து, புதிய விலை நிலவரத்தை எட்டியுள்ளது.

வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் தொடர்ந்து வெளியேற்றம்.. இந்திய பங்குச்சந்தை மீண்டும் சரிவு..!

வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் தொடர்ந்து வெளியேற்றம்.. இந்திய பங்குச்சந்தை மீண்டும் சரிவு..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இந்திய இறக்குமதிகள் மீது அதிக வரி விதிப்பதாக மிரட்டி வரும் நிலையில், வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் இந்திய பங்குச் சந்தையிலிருந்து தொடர்ந்து வெளியேறி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, இன்று இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

இந்தியா மீது 50%ஆக உயர்ந்த வரி.. டிரம்ப் மிரட்டலை லெப்ட் ஹேண்டில் டீல் செய்யும் மோடி..!

இந்தியா மீது 50%ஆக உயர்ந்த வரி.. டிரம்ப் மிரட்டலை லெப்ட் ஹேண்டில் டீல் செய்யும் மோடி..!இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்டிருந்த வரியுடன், கூடுதலாக 25% வரி விதித்து, மொத்த வரியை 50% ஆக உயர்த்தி டிரம்ப் உத்தரவிட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் ரஷ்யாவிடமிருந்து தொடர்ந்து எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியாவின் மீது மேலும் பல புதிய தடைகள் விதிக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.

சப் இன்ஸ்பெக்டர் தலை வெட்டிக்கொலை! கொலையாளியை என்கவுண்ட்டர் செய்த போலீஸ்!

சப் இன்ஸ்பெக்டர் தலை வெட்டிக்கொலை! கொலையாளியை என்கவுண்ட்டர் செய்த போலீஸ்!திருப்பூரில் ரோந்து பணி சென்ற சப் இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகவேலை தலையை வெட்டிக் கொன்ற கொலையாளி என்கவுண்ட்டர் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், ஹேமந்த் சோரனை கைது செய்த ED அதிகாரி விருப்ப ஓய்வு.. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தில் பணி..!

அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், ஹேமந்த் சோரனை கைது செய்த ED அதிகாரி விருப்ப ஓய்வு.. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தில் பணி..!முன்னாள் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரன் ஆகியோரை அமலாக்கத்துறை அதிகாரியாக இருந்து கைது செய்து சர்ச்சையை கிளப்பிய கபில் ராஜ், தற்போது தனது அரசு பணியை விட்டு விலகி, ரிலையன்ஸ் குழுமத்தில் இணைந்துள்ளார்.

