வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026 (15:00 IST)

வெயில் கொளுத்தினாலும் 10 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை: வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் இன்று முதல் மே 2-ஆம் தேதி வரை நீலகிரி உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் காற்று திசை மாறுபாடு காரணமாக இந்த மழைப்பொழிவு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஏப்ரல் 30-ஆம் தேதியான இன்று நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் திருச்சி ஆகிய 10 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும். 
 
மேலும், தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அப்போது மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும்.
 
மே 1 மற்றும் மே 2 ஆகிய இரு நாட்களில்  திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை மற்றும் விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் மழை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. மழையினால் ஒருபுறம் குளிர்ச்சி நிலவினாலும், தமிழகத்தின் சில இடங்களில் மே 4 வரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை விட 2-3 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்கள் வெப்பத்தின் தாக்கத்திலிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
கருக்கலைப்பு சட்டம் மாற வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம்

கருக்கலைப்பு சட்டம் மாற வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம்பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட 15 வயது சிறுமியின் 31 வார கால கருவை கலைக்க அனுமதித்த தனது முந்தைய உத்தரவை எதிர்த்து, மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த சீராய்வு மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று கடுமையாக சாடியது. "நாங்கள் தனிநபர் தேர்வுகளை மதிக்கிறோம், நீங்களும் அதை செய்ய வேண்டும்" என்று நீதிபதி ஜோய்மால்யா பாக்சி தெரிவித்தார்.

இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் வெயில் கொளுத்த போகிறது.. புதிய ஆய்வின் எச்சரிக்கை..!

இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் வெயில் கொளுத்த போகிறது.. புதிய ஆய்வின் எச்சரிக்கை..!இலங்கை, இந்தியா உள்ளிட்ட தெற்காசிய நாடுகளில் பருவநிலை மாற்றம் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறி வரும் நிலையில், இந்தியாவில் வரும் ஆண்டுகளில் வெப்பத்தின் தாக்கம் கடுமையாக அதிகரிக்கும் என புதிய ஆய்வில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுக வேட்பாளர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை.. முக்கிய குறிப்புகள் கொடுத்தாரா?

திமுக வேட்பாளர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை.. முக்கிய குறிப்புகள் கொடுத்தாரா?தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி முடிவடைந்த நிலையில், வாக்குகள் எண்ணிக்கை மே 4-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. பெரும்பாலான தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் திமுக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியமைக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ள சூழலில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை திமுக வேட்பாளர்கள் இன்று நேரில் சந்தித்தனர்.

ஸ்வாகதா சொன்ன மியூசிக் டைரக்டர் யாருன்னு ஈசியா கண்டுபிடிச்சிடலாம்!. ஜேம்ஸ் வசந்தன் பகீர்!...

ஸ்வாகதா சொன்ன மியூசிக் டைரக்டர் யாருன்னு ஈசியா கண்டுபிடிச்சிடலாம்!. ஜேம்ஸ் வசந்தன் பகீர்!...பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மாயாவின் சகோதரி ஸ்வாகதா. அடிப்படையில் இவர் ஒரு இசைக்கலைஞர். சினிமாவில் நிறைய கோரஸ் பாடியிருக்கிறார்.

விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு: செங்கல்பட்டு நீதிமன்ற நீதிபதி பணியிட மாற்றம்!

விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு: செங்கல்பட்டு நீதிமன்ற நீதிபதி பணியிட மாற்றம்!தமிழக அரசியல் மற்றும் சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நடிகர் விஜய் மற்றும் அவரது மனைவி சங்கீதா இடையிலான விவாகரத்து வழக்கில், தற்போது நீதிமன்ற நிர்வாக ரீதியாக ஒரு முக்கிய

