வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026 (15:06 IST)

திமுக வெற்றி பெற்றால் ஜெயில் தான்: தவாக நிர்வாகிகள் அச்சம்..!

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகவுள்ள நிலையில், திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதை குறித்து அதிமுகவினரை விட தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி கட்சியினரே அதிக கவலையில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
தேர்தலுக்கு முந்தைய கடைசி நேரத்தில் கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறியது மற்றும் தேர்தல் களத்தில் திமுகவினருடன் ஏற்பட்ட மோதல்கள் போன்ற விவகாரங்கள் தவாக நிர்வாகிகளிடையே ஒருவித அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
குறிப்பாக, திமுக மீண்டும் ஆளும்கட்சியாக பொறுப்பேற்றால், தவாக நிர்வாகிகள் மீது நிலுவையில் உள்ள பழைய வழக்குகளை தோண்டி எடுத்து சட்ட ரீதியான நெருக்கடிகளை கொடுப்பார்களோ என்கிற பயம் கட்சியின் சீனியர் நிர்வாகிகளிடையே உண்டாகியுள்ளது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஆளும் கூட்டணியில் ஒரு அங்கமாக இருந்ததால், பெரிய அளவில் காவல்துறை ரீதியான தொந்தரவுகள் இல்லாமல் இருந்தனர்.
 
ஆனால், தற்போது திமுகவிற்கும் வேல்முருகன் தரப்பிற்கும் இடையே ஏற்பட்டுள்ள கசப்பான களேபரங்களால், திமுகவின் வெற்றி தங்களுக்கு பெரிய சிக்கல்களை கொண்டுவரும் என்று தவாகவினர் கலங்கிப்போய் இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது. 
 
திமுக மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைத்தால், தங்களின் எதிர்காலம் என்னவாகும் என்கிற கவலை தவாக சீனியர் நிர்வாகிகள் மத்தியில் மேலோங்கியுள்ளது.
 
