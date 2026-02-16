48 மணி நேரத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு.. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை
வங்கக் கடலில் அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் புதிய குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தென்மேற்கு வங்கக்கடலின் மத்திய பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பூமத்திய ரேகைக்கு அருகிலுள்ள இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாகவே, வரும் இரண்டு நாட்களில் தெற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த வானிலை மாற்றத்தால் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக கடலோர மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றும், கனமழையும் பெய்யக்கூடும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்வது குறித்து எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி மேலும் வலுவடைந்து புயலாக மாறுமா அல்லது தமிழக கரையை நோக்கி நகருமா என்பது குறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது.
Edited by Siva