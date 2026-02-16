திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026 (10:42 IST)

48 மணி நேரத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு.. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை

48 மணி நேரத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு.. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை
வங்கக் கடலில் அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் புதிய குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
தென்மேற்கு வங்கக்கடலின் மத்திய பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பூமத்திய ரேகைக்கு அருகிலுள்ள இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாகவே, வரும் இரண்டு நாட்களில் தெற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த வானிலை மாற்றத்தால் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக கடலோர மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றும், கனமழையும் பெய்யக்கூடும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 
 
மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்வது குறித்து எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி மேலும் வலுவடைந்து புயலாக மாறுமா அல்லது தமிழக கரையை நோக்கி நகருமா என்பது குறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது. 
 
 
Edited by Siva

இன்று ஒரே நாளில் 15,000 ரூபாய் குறைந்த வெள்ளி விலை.. தங்கமும் குறைவு..!

இன்று ஒரே நாளில் 15,000 ரூபாய் குறைந்த வெள்ளி விலை.. தங்கமும் குறைவு..!சென்னை சந்தையில் கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்தில் இருந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இது பொதுமக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினாலும், முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை தந்துள்ளளது.

திருப்பி அடிக்க காங்கிரஸிற்கு பவர் இருக்கிறதா? என எப்படி கேட்கலாம்: சசிகாந்த் எம்பி ஆவேசம்..!

திருப்பி அடிக்க காங்கிரஸிற்கு பவர் இருக்கிறதா? என எப்படி கேட்கலாம்: சசிகாந்த் எம்பி ஆவேசம்..!காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக் தாகூர் "உரிய மரியாதை அளிக்காவிட்டால் திருப்பி அடிப்போம்" எனக் கூறியிருந்தது அரசியல் களத்தில் விவாதத்தை கிளப்பியது. இது குறித்து செய்தியாளர் ஒருவர், "திருப்பி அடிக்க காங்கிரஸிற்கு பவர் இருக்கிறதா?" என்று கேட்ட கேள்விக்கு, எம்பி சசிகாந்த் செந்தில் மிகுந்த ஆவேசத்துடன் பதிலளித்துள்ளார். இத்தகைய கேள்வியை எழுப்புவதே தவறு என்று குறிப்பிட்ட அவர், ஒரு கட்சியின் வலிமையை தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் மக்களிடமே உள்ளது என்றார்.

இயந்திரம் மூலம் டிக்கெட் கொடுப்பது திடீர் நிறுத்தம்.. சென்னை மாநகர போக்குவரத்து முடிவுக்கு என்ன காரணம்?

இயந்திரம் மூலம் டிக்கெட் கொடுப்பது திடீர் நிறுத்தம்.. சென்னை மாநகர போக்குவரத்து முடிவுக்கு என்ன காரணம்?சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழக பேருந்துகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு பயணச்சீட்டு இயந்திரங்களில் திடீரென ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக, தற்காலிகமாக அச்சிடப்பட்ட காகித டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொழில்நுட்ப கோளாறினால், பேருந்துகளில் இயந்திரம் மூலம் டிக்கெட் வழங்கும் முறை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ் உள்பட எந்த கட்சியும் வேண்டாம்.. கூட்டணி கதவை அடைத்துவிட்டாரா விஜய்?

காங்கிரஸ் உள்பட எந்த கட்சியும் வேண்டாம்.. கூட்டணி கதவை அடைத்துவிட்டாரா விஜய்?தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் உட்பட எந்தவொரு கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்க போவதில்லை என்ற அதிரடி முடிவில் உறுதியாக இருப்பதாக தெரிகிறது.

17 கார்கள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்து.. நிலைகுலைய செய்த கார் பந்தயம்..!

17 கார்கள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்து.. நிலைகுலைய செய்த கார் பந்தயம்..!ஃபிளோரிடாவின் டேடோனா சர்வதேச கார் பந்தயத்தின் போது, எதிர்பாராத விதமாக அடுத்தடுத்து 17 கார்கள் மோதி பயங்கர விபத்து ஏற்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com