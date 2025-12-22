திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (13:48 IST)

உங்க பையன அடக்கிங் வைங்க ஸ்டாலின்!.. ஹெச்.ராஜா பொங்கிட்டாரே!....

உங்க பையன அடக்கிங் வைங்க ஸ்டாலின்!.. ஹெச்.ராஜா பொங்கிட்டாரே!....
கலைஞர் கருணாநிதிக்கு பின் எப்படி முக ஸ்டாலின் அரசியலுக்கு வந்தாரோ அவரைத் தொடர்ந்து அவரது மகன் உதயநிதி ஸ்டாலினும் அரசியலுக்கு வந்தார். எனவே, கருணாநிதிக்கு பின் திமுகவை ஸ்டாலின் நடத்துவது போல அவருக்கு பின் அவரின் மகன் உதயநிதி நடத்துவார் என திமுகவினர் நம்புகிறார்கள்.
 
துவக்கத்தில் சினிமா தயாரிப்பாளராகவும், விநியோகஸ்தராகவும் செயல்பட வாங்கினார் உதயநிதி. சினிமாவில் சில படங்களிலும் நடித்தார். அதன்பின் சென்னை சேப்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு எம்எல்ஏ எம்எல்ஏவாக மாறினார். 2021ம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிப் பொறுப்பு ஏற்றதிலிருந்து தீவிர அரசியல்வாதியாகவே செயல்பட்டு வருகிறார் உதயநிதி.
 
அவருக்கு துணை முதல்வர் பதவியும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பேசும் மேடைகளில் எல்லாம் அதிமுகவையும் பாஜகவையும் மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசி வருகிறார். உதயநிதி
. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் பற்றி பேசும்போது கூட ‘சங்கிகள் எவ்வளவு கூட்டமாக வந்தாலும்.. எத்தனை பேரை துணைக்கு கூட்டி வந்தாலும்.. அவர்கள் நினைப்பது நடக்காது.. இது தமிழ்நாடு.. இது திராவிட நாடு’ என்று பேசியிருந்தார் உதயநிதி.


இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச். ராஜா ‘நான் முதல்வரிடம் ஸ்டாலினிடம் கேட்கிறேன்.. குடும்பம், கட்சி, ஆட்சி என எதையுமே உங்களால் அடக்கி வைக்க முடியவில்லை. குறைந்தபட்சம் உங்கள் மகனையாவது கொஞ்சம் அடக்கி வையுங்கள்.. உங்கள் அரசாங்கத்திற்கு மிகப்பெரிய கொள்ளிக்கட்டையே உதயநிதிதான். அவர் பேசியது இந்து விரோத தீய பேச்சு’ என்று பேசியிருக்கிறார்.

இந்தியா ஒரு இந்து தேசம் தான்.. அரசியலமைப்பு ரீதியான அங்கீகாரம் தேவையில்லை.. ஆர்.எஸ்.எஸ்

இந்தியா ஒரு இந்து தேசம் தான்.. அரசியலமைப்பு ரீதியான அங்கீகாரம் தேவையில்லை.. ஆர்.எஸ்.எஸ்இந்தியா ஏற்கனவே ஒரு 'இந்து ராஷ்டிரம்' என்றும், இதற்கு அரசியலமைப்பு ரீதியான அங்கீகாரம் தேவையில்லை என்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் தெரிவித்துள்ளார்.

நீ வங்கதேசத்தவரா? அடித்தே கொல்லப்பட்ட தலித் இளைஞர்.. உடலை வாங்க பெற்றோர் மறுப்பு..!

நீ வங்கதேசத்தவரா? அடித்தே கொல்லப்பட்ட தலித் இளைஞர்.. உடலை வாங்க பெற்றோர் மறுப்பு..!கேரள மாநிலம் பாலக்காட்டில், சத்தீஸ்கரை சேர்ந்த ராம் நாராயண் பாகேல் என்ற தொழிலாளி திருட்டு பட்டம் சுமத்தப்பட்டு அடித்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் தாக்கப்படும்போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோவில், தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் அவரிடம் "நீ வங்கதேசத்தவரா?" என்று கேட்டு தாக்கியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பலத்த காயமடைந்த பாகேல் ரத்த வாந்தி எடுத்து உயிரிழந்தார்.

பாசிச சக்திகள் குறுக்கு வழியில் வெல்ல நினைக்கிறார்கள்.. வாக்காளர் பெயர் நீக்கம் குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

பாசிச சக்திகள் குறுக்கு வழியில் வெல்ல நினைக்கிறார்கள்.. வாக்காளர் பெயர் நீக்கம் குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின்..!தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணிகள் குறித்து, திமுக மாவட்ட செயலாளர்களுடன் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார்.

19 வயது கர்ப்பிணி பெண்ணை தந்தையே அடித்து கொன்ற கொடூரம்.. அதிர்ச்சி காரணம்..!

19 வயது கர்ப்பிணி பெண்ணை தந்தையே அடித்து கொன்ற கொடூரம்.. அதிர்ச்சி காரணம்..!கர்நாடக மாநிலம் ஹூப்ளியில், குடும்ப எதிர்ப்பை மீறி கலப்பு திருமணம் செய்து கொண்ட 19 வயது கர்ப்பிணி பெண் மான்யா பாட்டீல், அவரது தந்தையாலேயே அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

"சாரி மம்மி, சாரி டாடி”. கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு தற்கொலை செய்த கணினி அறிவியல் மாணவி..!

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில், ஜார்க்கண்டை சேர்ந்த 20 வயது பொறியியல் மாணவி பிரின்சி குமாரி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

