வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (18:01 IST)

'இளம் பெரியார்' என்று அழைப்பது அந்த பெரியவருக்கே செய்யும் அவமானம்.. உதயநிதி குறித்து ஆதவ் அர்ஜூனா

aadhav arjuna
ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில், திமுக அரசின் வாரிசு அரசியலை அக்கட்சியின் பேச்சாளர்கள் கடுமையாகச் சாடினர். குறிப்பாக, துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினை 'இளம் பெரியார்' என்று அழைப்பதற்கு ஆதவ் அர்ஜுனா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.
 
ஈரோடு மண்ணில் 70 ஆண்டுகள் உழைத்த தந்தை பெரியாரின் பெயரை, வாரிசு அரசியல் செய்பவர்களுக்கு சூட்டுவது அந்தப் பெரியவருக்கே செய்யும் அவமானம் என்று ஆதவ் அர்ஜுனா  பேசினார். மேலும் "தமிழகத்திற்கு என்றுமே ஒரே ஒரு பெரியார் தான்; ஒரே ஒரு அம்பேத்கர் தான்" என்று அவர் பேசினார்.
 
தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் விவசாயிகள், நெசவாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் ஊழலால் சொல்லொணா துயரத்திற்கு ஆளாகியுள்ளதாக ஆதவ் அர்ஜுனா  குற்றம் சாட்டினார். அமைச்சர்கள் மக்கள் நலனை விடுத்து, டாஸ்மாக்கை நடத்துவதையே குறியாகக் கொண்டுள்ளனர் என்றும், இந்த நிர்வாகச் சீர்கேட்டை மாற்றும் ஒரே நம்பிக்கை 'தளபதி' விஜய் மட்டுமே என்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆவேசமாக பேசினார்.
 
முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்களின் வருகை, 2026-ல் தவெக சென் ஜார்ஜ் கோட்டையைக் கைப்பற்றுவதை உறுதி செய்துள்ளதாக கூறிய ஆதவ் அர்ஜுனா, சூழ்ச்சிகளால் விஜய்யை மக்களிடமிருந்து பிரிக்க முடியாது என்றும், திரண்டிருந்த பெண்களின் எழுச்சியும் இளைஞர்களின் நம்பிக்கையும் 2026-ல் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் பேசினார்.
 
Edited by Mahendran

இந்தியாவின் தேடப்படும் குற்றவாளி விஜய் மல்லையாவின் பிறந்த நாள் விழா.. லலித் மோடி பங்கேற்பு

இந்தியாவின் தேடப்படும் குற்றவாளி விஜய் மல்லையாவின் பிறந்த நாள் விழா.. லலித் மோடி பங்கேற்புஇந்தியாவால் தேடப்படும் தொழிலதிபர்களான லலித் மோடி மற்றும் விஜய் மல்லையா இருவரும் லண்டனில் சந்தித்து கொண்ட புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன.

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினிகள் எப்போது? முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த உதயநிதி..!

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினிகள் எப்போது? முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த உதயநிதி..!தமிழகத்தில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு புத்தாண்டு விடுமுறை முடிந்து கல்லூரி திரும்பியவுடன் இலவச மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும் என துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். இத்திட்டத்தின் தரம் குறித்து விமர்சனம் செய்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் அவர் ஒரு விரிவான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.

ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை அவ்வளவு எனர்ஜி.. கூட்டத்தின் கவனத்தை சிதறவிடாத விஜய்யின் பேச்சு..!

ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை அவ்வளவு எனர்ஜி.. கூட்டத்தின் கவனத்தை சிதறவிடாத விஜய்யின் பேச்சு..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஈரோடு மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம், விஜய்யின் திரை பிம்பத்தையும் அரசியல் முதிர்ச்சியையும் இணைக்கும் ஒரு களமாக அமைந்தது.

களத்தில் இல்லாத அதிமுக.. தீய சக்தி திமுக.. ஈரோட்டில் அடித்த ஆடிய விஜய்..!

களத்தில் இல்லாத அதிமுக.. தீய சக்தி திமுக.. ஈரோட்டில் அடித்த ஆடிய விஜய்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஈரோடு பிரசார கூட்டம், தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மற்றும் ஆக்ரோஷமான அத்தியாயத்தை தொடங்கியுள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிறுத்தி, தவெக தலைவர் விஜய் தனது அரசியல் எதிரிகளையும், கொள்கை நிலைப்பாடுகளையும் இந்த மேடையில் மிக தெளிவாக பதிவு செய்துள்ளார்.

அனல் பறந்த விஜய்யின் 31 நிமிட பேச்சு.. செங்கோட்டையனின் பக்கா ஸ்கெட்ச் வெற்றி..!

அனல் பறந்த விஜய்யின் 31 நிமிட பேச்சு.. செங்கோட்டையனின் பக்கா ஸ்கெட்ச் வெற்றி..!ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம், அரசியல் களத்தில் புதிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 83 நாட்களாக நிலவி வந்த விமர்சனங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக தவெக தலைவர் விஜய்யின் உரை அனல் பறப்பதாக அமைந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com