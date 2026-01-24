திமுக கூட்டணியில் யாருக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள்?!.. கசிந்த பட்டியல்..
2011 முதல் 2021 வரை இரண்டு முறை அதிமுக தமிழகத்தில் ஆட்சியில் இருந்தது. 2021ம் வருட தேர்தலில் ஆட்சியைப் பிடித்தே ஆகவேண்டும் என நினைத்த திமுக ஒரு மெகா கூட்டணி அமைத்தது.அந்த கூட்டணியில் திமுக 170 தொகுதிகளை எடுத்துக்கொண்டு மீதி தொகுதிகளை கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கியது.
அதன்படி காங்கிரஸ் 25, விடுதலை சிறுத்தை 6, மதிமுக 6, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 6, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 6, கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சி 3, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் 3, மனிதநேய மக்கள் கட்சி 2, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி 1 என தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டது.
அதில் மதிமுக, ம.ம.க, கோ.ம.க, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி ஆகியவை உதய சூரியன் சின்னத்திலேயே போட்டியிட்டது.அந்த தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. தற்போது 2006 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி உள்ள நிலையில் திமுக எவ்வளவு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு தொகுதிகளை வழங்கி இருக்கிறது என்கிற பட்டியல் இதுதான் ஒரு செய்தி வெளியே கசிந்திருக்கிறது.
கிட்டத்தட்ட 2021ல் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு தொகுதிகளை ஒதுக்கினார்களோ அதையேதான் தற்போதும் ஒதுக்கியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. .இந்த முறை திமுக 164 தொகுதிகளில் போட்டியிடவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும் காங்கிரசுக்கு 25, விடுதலை சிறுத்தை 6, மதிமுக 6, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 6, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் 6, தேமுதிக 6 மற்றும் ஒரு ராஜ்ய சபா சீட், ராமதாஸ் பாமக 4, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி 3, கமலின் மக்கள் நீதி மையம் 3, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் 3, மனிதநேய மக்கள் கட்சி 2 என தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் கசிந்துள்ளது.
அதேநேரம் மேற்கண்ட எல்லா கட்சிகளுமே இந்த முறை அதிக தொகுதிகளை கேட்டு பெற வேண்டும் என்கிற முயற்சியிலும் இருக்கிறார்களாம். ஆனால் இவ்வளவுதான் தொகுதிகள் என்பதில் திமுக கறாராக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.