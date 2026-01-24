சனி, 24 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 24 ஜனவரி 2026 (19:41 IST)

இனிமே விசிலுக்கு No!.. வெயிட் பண்ணி பாருங்க!.. கலாய்த்த செங்கோட்டையன்!..

sengottaiyan
விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு விசில் சின்னத்தை வழங்கியிருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம்.தேர்தல் ஆணையம் இதை சாதாரணமாக செய்தார்களோ என்னவோ!.. ஆனால் தவெகவிற்கும், விஜய்க்கும் இது நன்மையாக முடிந்து விட்டது. ஏனெனில், விசில் ஒரு கவர்ச்சிகரமான சின்னம்.. கோட் படத்தில் கூட விஜய் விசில் போடு என பாடியிருந்தார்.. எனவே ‘விசில் போடு’ என்கிற வாசகத்தையே பிரச்சார வாசகமாக தவெகவின் பயன்படுத்துவார்கள்.

தவெக சார்பில் விசில், கிரிக்கெட் பேட், ஹெல்மெட் உள்ளிட்ட பத்து சின்னங்களை வரிசைப்படுத்தி அதில் ஒன்றை தங்களுக்கு ஒதுக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் கோரிக்கை வைத்தார்கள். அதில் தவெக முதலில் கேட்ட விசில் சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் வழங்கியிருக்கிறது.

இந்நிலையில், தவெக விழா ஒன்றில் பேசிய செங்கோட்டையன் ‘பலரும் விசில் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.. விசில் சின்னத்தை பார்த்த பிறகு நாங்களே மாறிவிட்டோம்.. இனிமேல் போலீஸ்காரர்களையும், பேருந்து நடத்துனர்களையும் விசில் அடிக்க வேண்டாம் என சொல்லி விடுவார்கள்.. விசில் எவ்வளவு முக்கியமானது.. அதனை இறைவன் விஜய்க்கு கொடுத்துள்ளார்.. அரசியல் எதிர்காலத்தில் விஜய்தான் ஹீரோ
’ என்று அவர் பேசியிருக்கிறார்.

திமுக கூட்டணியில் யாருக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள்?!.. கசிந்த பட்டியல்..

திமுக கூட்டணியில் யாருக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள்?!.. கசிந்த பட்டியல்..2011 முதல் 2021 வரை இரண்டு முறை அதிமுக தமிழகத்தில் ஆட்சியில் இருந்தது. 2021ம் வருட தேர்தலில் ஆட்சியைப் பிடித்தே ஆகவேண்டும் என நினைத்த திமுக ஒரு மெகா கூட்டணி அமைத்தது.

ஸ்டாலின் பேசினா 300 வியுஸ்.. எங்க தலைவர் பேசினா!.. தெறிக்கவிட்ட ஆதவ் அர்ஜுனா!...

ஸ்டாலின் பேசினா 300 வியுஸ்.. எங்க தலைவர் பேசினா!.. தெறிக்கவிட்ட ஆதவ் அர்ஜுனா!...தமிழக அரசியலில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது விஜயின் அரசியல் பிரவேசம்.

ஸ்டார்ட்ச் லைட்லாம் வேண்டாம்.. சூரியன்லயே போட்டியிடுங்க!.. கமலிடம் சொல்லும் திமுக!...

ஸ்டார்ட்ச் லைட்லாம் வேண்டாம்.. சூரியன்லயே போட்டியிடுங்க!.. கமலிடம் சொல்லும் திமுக!...சில வருடங்களுக்கு முன்பு நடிகர் கமல்ஹாசன் மக்கள் நீதி மையம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார்.

இரவில் பாலியல் தொல்லை!. தமிழக போலீஸ் மாஸ்!.. ஹோட்டல் நிறுவனர் நெகிழ்ச்சி!..

இரவில் பாலியல் தொல்லை!. தமிழக போலீஸ் மாஸ்!.. ஹோட்டல் நிறுவனர் நெகிழ்ச்சி!..2021ம் வருடம் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு வந்தபின் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை

விஜய்க்கு கொடுப்பாங்க!. எனக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க!.. சீமான் ஃபீலிங்!..

விஜய்க்கு கொடுப்பாங்க!. எனக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க!.. சீமான் ஃபீலிங்!..நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறிய போது அவரை அரசியலுக்கு வரவேற்றார் சீமான்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com