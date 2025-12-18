வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (16:25 IST)

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினிகள் எப்போது? முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த உதயநிதி..!

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினிகள் எப்போது? முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த உதயநிதி..!
தமிழகத்தில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு புத்தாண்டு விடுமுறை முடிந்து கல்லூரி திரும்பியவுடன் இலவச மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும் என துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். இத்திட்டத்தின் தரம் குறித்து விமர்சனம் செய்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் அவர் ஒரு விரிவான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.
 
இந்த முறை வழங்கப்படும் மடிக்கணினிகள் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடியவை. குறிப்பாக, செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாட்டிற்கு உகந்த வகையில் Windows 11 மென்பொருள், அதிவேக பிராசசர் மற்றும் நீண்ட நேர பேட்டரி வசதி ஆகியவற்றை இவை கொண்டுள்ளன. 
 
மேலும், அமெரிக்காவின் Perplexity AI நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்து, மாணவர்களுக்கு 6 மாத கால 'ப்ரோ' வசதி இலவசமாக வழங்கப்பட உள்ளது. எவ்வித இடைத்தரகர்களும் இன்றி டெல், ஏசர், ஹெச்பி ஆகிய நிறுவனங்களிடமிருந்து இவை நேரடியாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் சுமார் 10 லட்சம் மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினிகள் வழங்க அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 2019-ல் அதிமுக ஆட்சியில் இத்திட்டம் பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டிய உதயநிதி, திராவிட மாடல் அரசு மாணவர்களின் கல்விக்கனவை நனவாக்கும் என்று உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

களத்தில் இல்லாத அதிமுக.. தீய சக்தி திமுக.. ஈரோட்டில் அடித்த ஆடிய விஜய்..!

களத்தில் இல்லாத அதிமுக.. தீய சக்தி திமுக.. ஈரோட்டில் அடித்த ஆடிய விஜய்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஈரோடு பிரசார கூட்டம், தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மற்றும் ஆக்ரோஷமான அத்தியாயத்தை தொடங்கியுள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிறுத்தி, தவெக தலைவர் விஜய் தனது அரசியல் எதிரிகளையும், கொள்கை நிலைப்பாடுகளையும் இந்த மேடையில் மிக தெளிவாக பதிவு செய்துள்ளார்.

அனல் பறந்த விஜய்யின் 31 நிமிட பேச்சு.. செங்கோட்டையனின் பக்கா ஸ்கெட்ச் வெற்றி..!

அனல் பறந்த விஜய்யின் 31 நிமிட பேச்சு.. செங்கோட்டையனின் பக்கா ஸ்கெட்ச் வெற்றி..!ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம், அரசியல் களத்தில் புதிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 83 நாட்களாக நிலவி வந்த விமர்சனங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக தவெக தலைவர் விஜய்யின் உரை அனல் பறப்பதாக அமைந்தது.

கடும் எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் மக்களவையில் VP-G Ram G மசோதா.. கிழித்தெறிந்த எதிர்க்கட்சிகள்..!

கடும் எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் மக்களவையில் VP-G Ram G மசோதா.. கிழித்தெறிந்த எதிர்க்கட்சிகள்..!VP-G Ram G என்ற வளர்ந்த பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உறுதியளிப்பு மசோதா, எதிர்க்கட்சிகளின் பலத்த எதிர்ப்புக்கு இடையே நிறைவேற்றப்பட்டது.

ஆஸ்கார் நேரலை ஒளிபரப்பு.. இனி யூடியூபில் மட்டுமே.. 5 வருடங்களுக்கு ஒப்பந்தம்..!

ஆஸ்கார் நேரலை ஒளிபரப்பு.. இனி யூடியூபில் மட்டுமே.. 5 வருடங்களுக்கு ஒப்பந்தம்..!திரைத்துறையின் மிக உயரிய விருதான ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழாவை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யும் உரிமையை யூடியூப் நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது.

ஈரோட்டில் பொதுக்கூட்டம்!.. யாருன்னு காட்டுறேன்.. செங்கோட்டையன் போட்ட ஸ்கெட்ச்!...

ஈரோட்டில் பொதுக்கூட்டம்!.. யாருன்னு காட்டுறேன்.. செங்கோட்டையன் போட்ட ஸ்கெட்ச்!...அதிமுகவில் 50 வருட காலங்கள் செயல்பட்டு வந்தவர் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன். ஈரோடு கோபிசெட்டி பாளையத்தில் செல்வாக்கு மதிப்பு கொண்டவர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com