வியாழன், 6 நவம்பர் 2025
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 6 நவம்பர் 2025 (10:11 IST)

மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம்! இன்றைய விலை நிலவரம்!

கடந்த சில நாட்களாக குறிப்பிட்ட அளவில் ஏற்ற இறக்கங்களோடு விற்பனையாகி வரும் தங்கம் இன்று சற்று விலை உயர்ந்துள்ளது.

 

சர்வதேச பொருளாதார காரணங்களால் கடந்த சில மாதங்களில் கிடுகிடுவென தங்கம் விலை உயர்ந்த நிலையில், கடந்த மாதம் உச்சமாக சவரன் ரூ.98 ஆயிரத்தை நெருங்கியது. பின்னர் வேகமாக சரியத் தொடங்கி தற்போது ரூ.88 ஆயிரம் வரை ஏற்ற இறக்கங்களோடு விலை நீடித்து வருகிறது.

 

நேற்று 22 காரட் ஆபரண தங்கம் ரூ.89,440 ஆக விற்பனையாகி வந்த நிலையில் இன்று ரூ.560 உயர்ந்து ரூ.90 ஆயிரத்திற்கு விற்பனையாகி வருகிறது. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் ரூ.11,250க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. 24 காரட் தங்கம் சவரன் ரூ.98,184 ஆகவும், கிராம் ரூ.12,273க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.

 

வெள்ளியை பொறுத்தவரை கடந்த சில நாட்களாக தொடர் சரிவை சந்தித்த வெள்ளி இன்று கிராமுக்கு ரூ.1 உயர்ந்து ரூ.164 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது.

 

Webdunia
