வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (09:56 IST)

மீண்டும் சரிந்த தங்கம் விலை! மக்கள் மகிழ்ச்சி! - இன்றைய விலை நிலவரம்!

Gold price rise

கடந்த சில நாட்களாக சரிந்து வந்த தங்கம் நேற்று சற்று விலை உயர்ந்தாலும் இன்று மீண்டும் கடும் சரிவை சந்தித்துள்ளது.

 

உலகளாவிய பொருளாதார காரணிகள், தங்கம் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு போன்றவற்றால் கடந்த சில மாதங்களில் தங்கம் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்து சவரன் ரூ.96 ஆயிரத்தைத் தொட்டது. இனி தங்கமே வாங்க முடியாதா என்ற அளவு மக்களுக்கு கவலையை கொடுத்து பின்னர் வேகவேகமாக விலை குறைந்து வருகிறது.

 

நேற்று முன் தினம் 22 காரட் ஆபரண தங்கம் சவரன் ரூ.88,600க்கு விற்பனையான நிலையில், நேற்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் உயர்ந்து ரூ.90,600க்கு விற்பனையானது. இதனால் தங்கம் இனி விலை உயரத் தொடங்குமா என கேள்வி எழுந்த நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.1,800 விலை குறைந்து சவரன் ரூ.88,800 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது.

 

ஆபரண தங்கம் கிராம் ஒன்றுக்கு ரூ.225 குறைந்து ரூ11,100 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது. 24 காரட் தங்கம் கிராம் ரூ.12,109க்கும், சவரன் ரூ.96,872க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது. 

 

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1 குறைந்து ரூ.165 க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

