செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (10:10 IST)

மேலும் விலை குறைந்த தங்கம்! இன்னும் விலை குறைய வாய்ப்பு! - இன்றைய விலை நிலவரம்!

மேலும் விலை குறைந்த தங்கம்! இன்னும் விலை குறைய வாய்ப்பு! - இன்றைய விலை நிலவரம்!

கடந்த சில மாதங்களாக விலை உயர்ந்து வந்த தங்கம், சமீபமாக விலை குறைந்து வரும் நிலையில் இன்று நேற்றைய விலையை விட மேலும் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது.

 

கடந்த அக்டோபர் 21 ல் புதிய உச்சமாக ரூ.96 ஆயிரத்தை தொட்ட தங்கம் விலை பின்னர் வேகமாக சரியத் தொடங்கியது. கடந்த அக்டோபர் 28 அன்று என்றும் இல்லாத அளவு சவரன் ரூ.88,600 குறைந்தது 22 காரட் ஆபரண தங்கம். பின்னர் விலை உயர்ந்து ரூ.90 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாகவே விற்பனையாகி வந்தது.

 

நேற்று 22 காரட் சவரன் ரூ.90,800க்கு விற்ற தங்கம் இன்று சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.90 ஆயிரத்தைத் தொட்டுள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ.100 குறைந்து ரூ.11,250 க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. தங்கம் தொடர்ந்து விலை குறைந்து வருவது மக்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

 

வெள்ளி விலை தங்கத்தை விட வேகமாக குறைந்து வருகிறது. நேற்று கிராம் ரூ.168 விற்ற வெள்ளி இன்று கிராமுக்கு ரூ.3 குறைந்து கிராம் ரூ.165 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்தில் இன்று இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை

வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்தில் இன்று இடி மின்னலுடன் கூடிய மழைசென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, சென்னை மாநகரம் மற்றும் அதன் அருகில் உள்ள புறநகர்ப் பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மழை பெய்யக்கூடும்.

கிரிக்கெட் பயிற்சியாளர் சுட்டு கொலை.. ஹரியானாவில் பெரும் பதட்டம்..!

கிரிக்கெட் பயிற்சியாளர் சுட்டு கொலை.. ஹரியானாவில் பெரும் பதட்டம்..!ஹரியானா மாநிலத்தில், உள்ளூர் கிரிக்கெட் வீரரும் பயிற்சியாளருமான ராம்கரன், நேற்று மாலை மருத்துவமனை அருகே துப்பாக்கி சூட்டில் கொல்லப்பட்டார். நகராட்சி தேர்தல் தொடர்பான நீண்டகால அரசியல் விரோதமே இந்த கொலைக்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என காவல்துறை சந்தேகிக்கிறது.

கோவை மாணவி பாலியல் வழக்கு: 3 குற்றவாளிகளை துப்பாக்கியால் சுட்டு கைது செய்த போலீசார்..!

கோவை மாணவி பாலியல் வழக்கு: 3 குற்றவாளிகளை துப்பாக்கியால் சுட்டு கைது செய்த போலீசார்..!கோவை கூட்டு பாலியல் வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த மூன்று முக்கிய குற்றவாளிகளை காவல்துறையினர் இன்று அதிகாலை அதிரடியாக என்கவுண்டர் செய்து சுட்டு கைது செய்தனர். கைது நடவடிக்கையின்போது, குற்றவாளிகள் காவல்துறை அதிகாரியை அரிவாளால் தாக்கியதால், தற்காப்புக்காக போலீசார் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

ஏர் இந்தியா விமான விபத்தில் உயிர் தப்பிய ஒரேநபர் மன நல பாதிப்பில் உள்ளாரா? பெரும் நிதிச்சிக்கல் வேறு..!

ஏர் இந்தியா விமான விபத்தில் உயிர் தப்பிய ஒரேநபர் மன நல பாதிப்பில் உள்ளாரா? பெரும் நிதிச்சிக்கல் வேறு..!கடந்த ஜூன் மாதம் ஏர் இந்தியா விமான விபத்தில் 242 பேர் பலியான நிலையில், இந்த விபத்தில் இருந்து உயிர் தப்பிய ஒரே நபர், இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த பிரிட்டிஷ் குடிமகன் விஸ்வாஸ் குமார் ரமேஷ் தனக்கு விரிவான நலத்திட்ட உதவி கோரி உருக்கமாக வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக மனு!

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக மனு!தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளுக்கு (SIR) எதிராக, ஆளும் கட்சியான திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

