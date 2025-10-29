புதன், 29 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (10:01 IST)

இன்று வேகமாக உயர்ந்த தங்கம்.. மீண்டும் உச்சம் தொடுமா? - இன்றைய விலை நிலவரம்!

இன்று வேகமாக உயர்ந்த தங்கம்.. மீண்டும் உச்சம் தொடுமா? - இன்றைய விலை நிலவரம்!

நேற்று ரூ3 ஆயிரம் வரை விலை வீழ்ச்சி அடைந்த தங்கம் இன்று சற்று விலை வேகமாகவே உயர்ந்துள்ளது.

 

உலகளாவிய பொருளாதார காரணங்களால் விலையில் சடுகுடு ஆடி வரும் தங்கம் கடந்த 21ம் தேதி வரலாற்று உச்சமாக சவரன் ரூ.96 ஆயிரத்தை தொட்டது. ஆனால் மறுநாளே கிடுகிடுவென வீழ்ச்சியை நோக்கி பயணிக்கத் தொடங்கியது.

 

வார இறுதியில் 22 காரட் ஆபரண தங்கம் ரூ.92 ஆயிரமாக இருந்த நிலையில் திங்கட்கிழமை சற்று குறைந்து ரூ.91,600 ஆக விற்பனையானது. ஆனால் நேற்று யாருமே எதிர்பார்க்காத ஆச்சர்யமாக காலை, மாலை என இரண்டு நேரமும் விலைச்சரிவை சந்தித்த தங்கம் ஒரே நாளில் ரூ.3000 குறைந்து ரூ88,600 ஆக விற்பனை ஆனது. இது மக்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

 

இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை உயர்வை சந்தித்துள்ளது. நேற்றைய நிலவரத்தோடு ஒப்பிடும்போது இன்று 22 காரட் சவரனுக்கு ரூ.1080 உயர்ந்து ரூ.89,680 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது. கிராமுக்கு ரூ.135 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,210 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது.

 

வெள்ளி விலை நேற்று திடீரென ரூ.5 வீழ்ச்சி அடைந்து கிராம் ரூ.165 க்கு விற்பனையான நிலையில் இன்று கிராமுக்கு ரூ.1 உயர்ந்து ரூ.166 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது.

 

தங்கம் விலை மீண்டும் உச்சத்தை அடையுமா என்ற கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் பொருளாதார நிபுணர்கள் தங்கம் விலை அடுத்த சில மாதங்களுக்குள் வீழ்ச்சியும், எழுச்சியுமாக இருந்தாலும் நீண்ட கால அடிப்படையில் பார்க்கும்போது 2028 வரை கணிசமாக விலை உயர வாய்ப்புள்ளதாக கூறுகின்றனர்.

 

Edit by Prasanth.K

சீனாவை அடக்க புது ப்ளான்! ஜப்பானோடு கைக்கோர்த்த அமெரிக்கா! - என்ன டீலிங் தெரியுமா?

சீனாவை அடக்க புது ப்ளான்! ஜப்பானோடு கைக்கோர்த்த அமெரிக்கா! - என்ன டீலிங் தெரியுமா?அரசு முறை பயணமாக ஆசிய நாடுகள் வந்து அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப், ஜப்பானுடன் ஏற்படுத்தியுள்ள புதிய ஒப்பந்தங்கள் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.

பட்டப்பகலில் பாஜக பிரமுகர் சுட்டுக்கொலை.. லவ் ஜிகாத் விவகாரத்தால் நடந்த விபரீதமா?

பட்டப்பகலில் பாஜக பிரமுகர் சுட்டுக்கொலை.. லவ் ஜிகாத் விவகாரத்தால் நடந்த விபரீதமா?மத்திய பிரதேச மாநிலம் கட்னியில், பாஜக பிற்படுத்தப்பட்டோர் அணி மண்டல தலைவர் நீலு ராஜக் மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த இரண்டு முகமூடி அணிந்த நபர்களால் பகல் 11 மணியளவில் சுட்டு கொல்லப்பட்டார்.

மத்திய அரசை விமர்சித்து கைத்தட்டல் வாங்கலாம்! ஓட்டு வாங்க முடியாது! - முதல்வருக்கு எல்.முருகன் பதில்!

மத்திய அரசை விமர்சித்து கைத்தட்டல் வாங்கலாம்! ஓட்டு வாங்க முடியாது! - முதல்வருக்கு எல்.முருகன் பதில்!மத்திய அரசு தமிழகத்தை தொடர்ந்து வஞ்சிப்பதாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வெறுப்பு அரசியலை செய்வதாக மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் பேசியுள்ளார்.

இந்தியாவின் ஐடி மாநிலம் ஆகிறதா கேரளா? பினராயி விஜயனின் பிரமாண்ட இலக்கு..!

இந்தியாவின் ஐடி மாநிலம் ஆகிறதா கேரளா? பினராயி விஜயனின் பிரமாண்ட இலக்கு..!கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன், 'ReCode Kerala 2025' கருத்தரங்கில், 'விஷன் 2031' திட்டத்தின் கீழ் ஐ.டி துறைக்கான பிரம்மாண்ட இலக்குகளை அறிவித்தார்.

டெல்லியில் செயற்கை மழை முயற்சி தோல்வி.. மிகப்பெரிய மோசடி என ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு..!

டெல்லியில் செயற்கை மழை முயற்சி தோல்வி.. மிகப்பெரிய மோசடி என ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு..!டெல்லியில் கடுமையாக அதிகரித்துள்ள காற்று மாசுபாட்டை குறைக்க, சுமார் 53 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடத்தப்பட்ட செயற்கை மழைக்கான முயற்சி தோல்வியடைந்தது. '

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com