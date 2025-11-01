சனி, 1 நவம்பர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: சனி, 1 நவம்பர் 2025 (11:09 IST)

தொடர்ந்து ஒரே லிமிட்டில் ஏறி இறங்கும் தங்கம்! இனி இதுதான் விலையா? - இன்றைய நிலவரம்!

கடந்த சில நாட்களில் வேகமாக சரிந்த தங்கம் விலை தற்போது ஒரே விலை அளவில் சற்று ஏற்ற இறக்கங்களோடு விற்பனையாகி வருகிறது. 

 

உலகளாவிய பொருளாதார காரணங்களால் தங்கம் விலை கடந்த சில மாதங்களில் வேகமாக அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை தொட்டது. கடந்த அக்டோபர் 21ம் தேதி வரை அதிகரித்த தங்கம் விலை மறுநாளே சரிவை சந்திக்கத் தொடங்கியது.

 

கடந்த சில நாட்கள் நிலவரப்படி அக்டோபர் 28 அன்று 22 காரட் ஆபரண தங்கம் சவரன் ரூ.90,600க்கு விற்பனையாகி வந்த நிலையில் வார இறுதியான சனி, ஞாயிறு நாட்களில் ரூ.200 குறைந்து ரூ.90,400க்கு விற்பனையாகி வந்தது. 

 

இந்நிலையில் இன்று ஒரு சவரனுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.90,480க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. கிராமுக்கு ரூ.10 உயர்ந்து ரூ.11,310 என்ற விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது. 

 

வெள்ளி விலை கடந்த இரண்டு நாட்களாக கிராம் ரூ.165க்கு விற்பனையாகி வந்த நிலையில் இன்று ரூ.1 உயர்ந்து ரூ.166க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

 

அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களுக்கு தடை: முதல்வர் அதிரடி உத்தரவு..!

அரசு நிகழ்ச்சிகளில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களுக்கு தடை: முதல்வர் அதிரடி உத்தரவு..!கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்வுகளில் பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் பாட்டில்களுக்கு பதிலாக சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மாற்று பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று முதல்வர் சித்தராமையா கண்டிப்பான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்.

அதி தீவிர வறுமையை ஒழித்த இந்தியாவின் முதல் மாநிலம்: குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

அதி தீவிர வறுமையை ஒழித்த இந்தியாவின் முதல் மாநிலம்: குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!கேரள மாநிலம் இந்தியாவில் அதி தீவிர வறுமையை ஒழித்த முதல் மாநிலமாக சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்த மாதம் வணிக பயன்பாடு சிலிண்டர் விலை குறைவு! - சிலிண்டர் விலை நிலவரம்!

இந்த மாதம் வணிக பயன்பாடு சிலிண்டர் விலை குறைவு! - சிலிண்டர் விலை நிலவரம்!மாதம்தோறும் சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்த மாதம் சமையல் கேஸ் விலை குறைந்துள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இயற்றப்பட்ட 9 சட்ட மசோதாக்களுக்கு அனுமதி.. ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி கையெழுத்து..!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இயற்றப்பட்ட 9 சட்ட மசோதாக்களுக்கு அனுமதி.. ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி கையெழுத்து..!தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இயற்றப்பட்ட 9 சட்ட மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அனுமதி வழங்கியுள்ளார்.

ஃபோர்டு நிறுவனத்துடன் தமிழக அரசு ஒப்பந்தம்: ரூ.3250 கோடி முதலீட்டில் என்ஜின் உற்பத்தி!

ஃபோர்டு நிறுவனத்துடன் தமிழக அரசு ஒப்பந்தம்: ரூ.3250 கோடி முதலீட்டில் என்ஜின் உற்பத்தி!இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதாரமான தமிழகத்தில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் முயற்சியாக, ஃபோர்டு நிறுவனத்துடன் இன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

