செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (14:59 IST)

திமுக ஆட்சியில் 4 லட்சம் கோடி ஊழல்.. ஆளுநர் ரவியிடம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி புகார்..!

Edappadi vs Stalin
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழக ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து திமுக அரசுக்கு எதிராக பரபரப்பு புகார் மனு ஒன்றை அளித்துள்ளார். 
 
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரையிலான திமுக ஆட்சியில் சுமார் 4 லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். இது குறித்து ஓய்வுபெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் தனி விசாரணை ஆணையம் அமைத்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என ஆளுநரிடம் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
 
ஆளுநரை சந்தித்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, கடந்த 56 மாதங்களில் ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் கோடி வீதம் கடன் வாங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இதனால் மாநிலத்தின் கடன் சுமை 4 லட்சம் கோடி அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். 
 
இந்த கடன் தொகையை மக்கள் நலத்திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தாமல், ஊழல் செய்வதற்காகவே அரசு பயன்படுத்தியுள்ளதாக அவர் சாடினார். ஊழல் தொடர்பான ஆதாரங்களை ஆளுநரிடம் சமர்ப்பித்துள்ளதாகவும், முறையான விசாரணைக்கு பின் அனைத்து உண்மைகளும் வெளிச்சத்திற்கு வரும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

திமுக கூட்டணிக்கு செல்கிறதா தேமுதிக? இரட்டை இலக்கங்களில் தொகுதிகள்?

திமுக கூட்டணிக்கு செல்கிறதா தேமுதிக? இரட்டை இலக்கங்களில் தொகுதிகள்?தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், அரசியல் களத்தில் புதிய கூட்டணி கணக்குகள் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, தேமுதிக கட்சி திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இணைய போவதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

மோடியால் பாஜகவுக்கு ஆபத்து.. பகீர் கிளப்பிய சுப்பிரமணியன் சுவாமி!

மோடியால் பாஜகவுக்கு ஆபத்து.. பகீர் கிளப்பிய சுப்பிரமணியன் சுவாமி!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சமீபத்தில் பிரதமர் மோடி குறித்து பேசுகையில், "மோடி மிகவும் நல்லவர், அவர் என்னை எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கவே விரும்புகிறார். நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்பது அவருக்கு தெரியும். இந்தியா என்னை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம்," என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

விஜய்க்கு சிபிஐ சம்மன்!.. போனாலும் பிரச்சனை... போகலானாலும் பிரச்சனை.. தளபதி சமாளிப்பாரா?!...

விஜய்க்கு சிபிஐ சம்மன்!.. போனாலும் பிரச்சனை... போகலானாலும் பிரச்சனை.. தளபதி சமாளிப்பாரா?!...கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி கரூரில் சுற்றுப்பயணம் செய்த விஜய் மதியம் 12:30 மணிக்கு கரூர் செல்வதாக அறிவிக்கப்பட்டு இரவு 7.30 மணிக்குதான் அங்கு சென்றார்

திமுக ஆட்சியில் 4 லட்சம் கோடி ஊழல்.. ஆளுநர் ரவியிடம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி புகார்..!

திமுக ஆட்சியில் 4 லட்சம் கோடி ஊழல்.. ஆளுநர் ரவியிடம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி புகார்..!அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழக ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து திமுக அரசுக்கு எதிராக பரபரப்பு புகார் மனு ஒன்றை அளித்துள்ளார்.

சிறு வயதில் நிறைவேறாத காதல்: 60 வயதில் கரம் பிடித்த முதியவர்.. ஆச்சரிய தகவல்!

சிறு வயதில் நிறைவேறாத காதல்: 60 வயதில் கரம் பிடித்த முதியவர்.. ஆச்சரிய தகவல்!வாழ்க்கை சில நேரங்களில் திரைப்படங்களை விடவும் ஆச்சரியமான திருப்பங்களை கொண்டது என்பதற்கு சான்றாக கேரளாவில் ஒரு நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் நடந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com