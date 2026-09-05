முன்னாள் எம்.எல்.ஏ அசன் மவுலானா தேர்தலில் போட்டியிட 3 வருடங்கள் தடை!..
தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் செயல்பட்டு வருபவர் அசன் மவுலானா. முதன்முதலாக 2016ம் வருடம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக சென்னை அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு இவர் தோல்வியடைந்தார்.
அதேநேரம் 2021ம் வருடம் வேளச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு 68 ஆயிரத்து 493 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் இவர் வெற்றி பெற்றார். அந்த தேர்தலில் இவ்வர் தேர்தல் செலவு கணக்கை முறையாக தாக்கல் செய்யவில்லை என இவர் மீது புகார் எழுந்தது..
இது தொடர்பான புகாரை தேர்தல் ஆணையம் விசாரித்து வந்தது. 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் ரூ.30 லட்சத்தை செலவு செய்து விட்டு அதில் 17 லட்சத்தை மட்டுமே அவர் தேர்தல் ஆணையத்திடம் கணக்கு காட்டியிருக்கிறார் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், அசன் மௌலானா மூன்று வருடங்கள் தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதித்து தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது.
இது தொடர்பான புகாரை தேர்தல் ஆணையம் விசாரித்து வந்தது. 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் ரூ.30 லட்சத்தை செலவு செய்து விட்டு அதில் 17 லட்சத்தை மட்டுமே அவர் தேர்தல் ஆணையத்திடம் கணக்கு காட்டியிருக்கிறார் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், அசன் மௌலானா மூன்று வருடங்கள் தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதித்து தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது.