செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026 (15:30 IST)

தமிழக பட்ஜெட் ஒரு மேனா மினுக்கி உரை!.. உருப்படியா ஒன்னுமில்ல!.. பழனிச்சாமி ராக்ஸ்!..

eps
தமிழக சட்டசபையில் 2026 -27ம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையை தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இன்று காலை தாக்கல் செய்தார். தேர்தல் விரைவில் நெருங்கவுள்ள நிலையில் இந்த இடைக்கால பட்ஜெட்டில் பல சலுகைகள் அறிவிக்கப்படும் என பலரும் எதிர்பார்த்தார்கள்..

அப்போது சட்டசபையில் பேசிய தங்கம் தென்னரசு ‘மகளிர் உழைப்பை அங்கீகரிக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு மாதமும் மகளிர் உரிமை தொகை கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தேர்தல் வருவதால் இந்த திட்டம் மூன்று மாதம் தடைபட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக ஒரே நாளில் 6,500 கோடி நிதியை தமிழக அரசு ஒதுக்கியது.. இதனால் தமிழ்நாடு இன்ப அதிர்ச்சியில் இருக்கிறது’ என்றெல்லாம் பேசினார்..

மேலும் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு 48 ஆயிரத்து 534 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.. அதோடு 2030ம் வருடத்திற்குள் 8 லட்சம் கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டப்படும் எனவும் தற்போது 29 ஆயிரம் வீடுகள் கட்டுமான பணியில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.
அதுபோக பல அறிவிப்புகளையும் அவர்கள் வெளியிட்டார்..

இந்த பட்ஜெட் பற்றி கருத்து தெரிவித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ‘அத்திப்பழம் வெளியே அழகாக இருக்கும்.. ஆனால் உற்றுப் பார்த்தால் சொத்தையாக இருக்கும்.. அதற்கு உதாரணம் இந்த இடைக்கால பட்ஜெட். வரவு செலவு திட்டம் பற்றி உருப்படியாக இதில் எதுவும் இல்லை.. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளைப் போல இந்த இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை வார்த்தை ஜாலங்களால் நிறைந்த மேனாமினிக்கு உரையாகவே இருக்கிறது’ என்று கூறியிருக்கிறார்..

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் அதிரடி மாற்றம்: அடுத்த 45 நாட்களுக்கு புதிய ரயில் அட்டவணை!

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் அதிரடி மாற்றம்: அடுத்த 45 நாட்களுக்கு புதிய ரயில் அட்டவணை!சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் பராமரிப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் காரணமாக, வரும் பிப்ரவரி 20-ஆம் தேதி நள்ளிரவு முதல் ஏப்ரல் 5-ஆம் தேதி வரை அதாவது 45 நாட்களுக்கு புறநகர் ரயில் சேவைகளில் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த காலகட்டத்தில், புறநகர் ரயில்கள் அனைத்தும் தற்போதுள்ள நடைமேடைகளுக்கு பதிலாக 5 மற்றும் 6 ஆகிய நடைமேடைகளில் இருந்து இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

காங்கிரஸ் போட்ட 2 கண்டிஷன்கள்!.. திமுக கூட்டணியில் நீடிப்பதில் சிக்கல்!...

காங்கிரஸ் போட்ட 2 கண்டிஷன்கள்!.. திமுக கூட்டணியில் நீடிப்பதில் சிக்கல்!...திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் எங்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரிகத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என போர்க்கொடி தூக்கியிருப்பது திமுக தலைமைக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

2026-27 நிதியாண்டிற்கான தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்.. என்னென்ன முக்கிய அம்சங்கள்?

2026-27 நிதியாண்டிற்கான தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்.. என்னென்ன முக்கிய அம்சங்கள்?2026-27 நிதியாண்டிற்கான தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்தார். இதில் உள்ள முக்கிய அம்சங்களை பார்ப்போம்.

ராகுல் காந்தி அந்த பதவிக்கே லாயக்கற்றவர்: முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் மனைவி கடும் தாக்கு..!

ராகுல் காந்தி அந்த பதவிக்கே லாயக்கற்றவர்: முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் மனைவி கடும் தாக்கு..!காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் பஞ்சாப் அமைச்சரும், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சித்துவின் மனைவியுமான நவஜோத் கவுர் சித்து, ராகுல் காந்தியின் தலைமை பண்பை மிக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவில் 13 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை.. நாடு கடத்தப்படும் இந்தியர்?

அமெரிக்காவில் 13 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை.. நாடு கடத்தப்படும் இந்தியர்?அமெரிக்காவின் நியூஜெர்சி மாகாணத்தில் வசித்து வந்த இந்தியரான வோடெலா யஷஸ்வி கொத்தப்பள்ளி என்பவர், 13 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் முறையான ஆவணங்களின்றி அமெரிக்காவில் தங்கியிருந்தவர் என அந்நாட்டின் குடியேற்ற மற்றும் சுங்க அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. பாலியல் குற்றம் தவிர, கடைகளில் திருடியது மற்றும் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தது போன்ற வழக்குகளும் அவர் மீது உள்ளன.

