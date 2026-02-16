திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026 (11:49 IST)

நெருங்கும் தேர்தல்!. நாளை இடைக்கால பட்ஜெட்!. முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா?..

mk stalin
தமிழக சட்டசபையின் முதல் கூட்டத்தொடர் ஜனவரி மாதம் 20ம் தேதி நடந்தது. அப்போது, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு பின் தேசிய கீதம் இயக்கப்படவில்லை என சொல்லி கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி தனது உரையை புறக்கணித்து வெளியேறினார். அதன்பின் கவர்னர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக கூறி முதலமைச்சர். மு க ஸ்டாலின் உரையாற்றினார். அதோடு அந்த கூட்டத்தொடர் முடிந்தது..

இந்நிலையில் 2026- 27க்கான இடைக்கால பட்ஜெட் நாளை காலை 9.30 மணியளவில் தமிழக சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்படவிருக்கிறது. தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார். வழக்கம் போல காகிதம் இல்லாத பட்ஜெட்டாகவே இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவிருக்கிறது.

பொதுவாக ஒரு நிதியாண்டு முழுமைக்குமான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும். ஆனால் விரைவில் சட்டசபை தேர்தல் வருவதாலும், மே மாதத்தோடு திமுக அரசு முடிவுக்கு வருவதாலும் இது இடைக்கால பட்ஜெட்டாக தாக்கல் செய்யப்படவிருக்கிறது. தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் இந்த பட்ஜெட்டில் முக்கிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது..

நான் உயிரோட இருக்கணும்!. அதனால் மோடியை ஆதரிக்கிறேன்!.. டாப்சி ராக்ஸ்!...

நான் உயிரோட இருக்கணும்!. அதனால் மோடியை ஆதரிக்கிறேன்!.. டாப்சி ராக்ஸ்!...வெற்றிமாறன் இயக்கிய ஆடுகளம் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் டாப்ஸி.

திருமணமான அடுத்த நாளே வேலை காலி.. போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் அதிர்ச்சி..!

திருமணமான அடுத்த நாளே வேலை காலி.. போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் அதிர்ச்சி..!ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் திருமண கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட காவலர் ஒருவர், அடுத்த நாளே தனது வேலையை இழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

48 மணி நேரத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு.. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை

48 மணி நேரத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு.. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கைவங்கக் கடலில் அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் புதிய குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இன்று ஒரே நாளில் 15,000 ரூபாய் குறைந்த வெள்ளி விலை.. தங்கமும் குறைவு..!

இன்று ஒரே நாளில் 15,000 ரூபாய் குறைந்த வெள்ளி விலை.. தங்கமும் குறைவு..!சென்னை சந்தையில் கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்தில் இருந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இது பொதுமக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினாலும், முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை தந்துள்ளளது.

திருப்பி அடிக்க காங்கிரஸிற்கு பவர் இருக்கிறதா? என எப்படி கேட்கலாம்: சசிகாந்த் எம்பி ஆவேசம்..!

திருப்பி அடிக்க காங்கிரஸிற்கு பவர் இருக்கிறதா? என எப்படி கேட்கலாம்: சசிகாந்த் எம்பி ஆவேசம்..!காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக் தாகூர் "உரிய மரியாதை அளிக்காவிட்டால் திருப்பி அடிப்போம்" எனக் கூறியிருந்தது அரசியல் களத்தில் விவாதத்தை கிளப்பியது. இது குறித்து செய்தியாளர் ஒருவர், "திருப்பி அடிக்க காங்கிரஸிற்கு பவர் இருக்கிறதா?" என்று கேட்ட கேள்விக்கு, எம்பி சசிகாந்த் செந்தில் மிகுந்த ஆவேசத்துடன் பதிலளித்துள்ளார். இத்தகைய கேள்வியை எழுப்புவதே தவறு என்று குறிப்பிட்ட அவர், ஒரு கட்சியின் வலிமையை தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் மக்களிடமே உள்ளது என்றார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com