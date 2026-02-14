சனி, 14 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (17:23 IST)

12 தொகுதி கொடுக்கணும்!.. அடம்பிடிக்கும் மதிமுக!. திமுகவுக்கு புதிய நெருக்கடி!...

mdmk
பல வருடங்களுக்கு முன்பு திமுகவிலிருந்து பிரிந்து சென்று மதிமுக என்கிற கட்சியை துவங்கியவர்தான் வைகோ. வைகோவை போல கலைஞர் கருணாநிதி கடுமையாக விமர்சித்தவர்கள் தமிழகத்தில் யாரும் இல்லை. ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் மீண்டும் தன்னை திமுகவின் ஆதரவாளராக மாற்றிக் கொண்டார். கடந்த பல தேர்தலாகவே மதிமுக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தே தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. கடந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மதிமுகவுக்கு 6 தொகுதிகளை திமுக ஒதுக்கியது. அதில் 4 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர்..

ஆனால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தங்களுக்கு 12 தொகுதிகள் ஒதுக்க வேண்டும் என மதிமுக கேட்பதாக தெரிகிறது.. அதோடு அதற்கான தொகுதி பட்டியலையும் கொடுத்திருக்கிறார்களாம்.
ஏற்கனவே காங்கிரஸ் 41 தொகுதிகளை கேட்டு அடம்பிடிக்கும் நிலையில் மதிமுகவும் போர்க்கொடி தூக்கியிருப்பது திமுகவுக்கு புதிய தலைவலியை கொடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..

மதிமுக 12 தொகுதிகளில் கேட்பதற்கு பின்னணியில் ஒரு காரணமும் சொல்லப்படுகிறது. குறைந்தபட்சம் 12 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டால்தான் மதிமுகவுக்கு பம்பரம் சின்னம் கிடைக்கும் என்பதால்தான் இந்த முடிவை மதிமுக எடுத்திருப்பதாக தெரிகிறது. ஒருவேளை தங்களுக்கு 12 தொகுதிகள் கொடுக்க முடியாது என்றால் 6 தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு மாநிலங்களவை பதவியை கொடுக்க வேண்டும் எனவும் மதிமுக கேட்டிருக்கிறதாம்.

திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் என்ன முடிவெடுப்பார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்..

உன் Code ரிஜெக்டெட்!.. டெவலப்பரை பழிவாங்கிய AI Bot.. கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் போல!...

உன் Code ரிஜெக்டெட்!.. டெவலப்பரை பழிவாங்கிய AI Bot.. கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் போல!...சமீபகாலமாகவே இன்ஸ்டகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் AI தொடர்பான புகைப்படங்களையும், வீடியோக்களையும் பார்க்க முடிகிறது

காதலியை சுட்டுக்கொன்று காதலனும் தற்கொலை.. காதலர் தினத்தில் காருக்குள் நடந்த சம்பவம்..!

காதலியை சுட்டுக்கொன்று காதலனும் தற்கொலை.. காதலர் தினத்தில் காருக்குள் நடந்த சம்பவம்..!டெல்லி-என்.சி.ஆர் பகுதியில் காதலர் தினமான இன்று ஒரு கார் நிறுத்துமிடத்தில் ஜோடி ஒன்று பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாகிஸ்தான் நட்பை முறிக்குமா வங்கதேசத்தின் புதிய அரசு? என்ன செய்ய போகிறார் ராரிக் ரஹ்மான்?

பாகிஸ்தான் நட்பை முறிக்குமா வங்கதேசத்தின் புதிய அரசு? என்ன செய்ய போகிறார் ராரிக் ரஹ்மான்?வங்கதேசத்தின் அடுத்த பிரதமராக தாரிக் ரஹ்மான் பொறுப்பேற்க உள்ள நிலையில், அந்நாட்டின் வெளியுறவு கொள்கையில் மாற்றம் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அமித்ஷா அடிக்கடி தமிழ்நாட்டுக்கு வரவேண்டும்: அப்ப தான் நாங்க ஈஸியா ஜெயிப்போம்: அன்பில் மகேஷ்

அமித்ஷா அடிக்கடி தமிழ்நாட்டுக்கு வரவேண்டும்: அப்ப தான் நாங்க ஈஸியா ஜெயிப்போம்: அன்பில் மகேஷ்தமிழக அரசியலில் நிலவும் தற்போதைய சூழல் குறித்து பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், பாஜக தலைவர்களின் வருகையை தி.மு.க மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்பதாக தெரிவித்தார்.

பிறந்து மூன்று நாட்களே ஆன ஆண் குழந்தை கடத்தல்.. தவெக தலைவர் விஜய் கண்டனம்..!

பிறந்து மூன்று நாட்களே ஆன ஆண் குழந்தை கடத்தல்.. தவெக தலைவர் விஜய் கண்டனம்..!திருச்சியில் அரசுப் பொது மருத்துவமனையில், பிறந்து மூன்று நாட்களே ஆன ஆண் குழந்தையை, மர்ம நபர் ஒருவர் தடுப்பூசி போடுவதாக ஆசைவார்த்தை கூறிக் கடத்திச் சென்றிருப்பதாகச் செய்திகள் வந்திருப்பது, மிகுந்த அதிரச்சியையும் வேதனையையும் அளிக்கிறது என தவெக தலைவர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com