வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026 (11:39 IST)

தோல்வி பயமா?.. 2024. 2025 கோடை காலம் வரவில்லையா?!. பழனிச்சாமி கேள்வி!..

stalin
தமிழகத்தில் மகளிர் உரிமை தொகை என்கிற பெயரில் திமுக அரசு 1000 ரூபாய் கொடுத்து வருகிறது. இந்த திட்டத்தில் இருக்கும் பெண்களின் வங்கி கணக்குகளில் இன்று காலை 5 ஆயிரம் வரவு வைக்கப்பட்டது. இது தொடர்பான வீடியோவை வெளியிட்ட தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ‘தேர்தல் வருவதால் அடுத்த 3 மாதங்களுக்கு மகளிர் உரிமை தொகையை முடக்க டெல்லி கூட்டமும் அதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அடிமை கூட்டமும் சதி செய்கிறது.

அதனால்தான் முன்பணமாக மூன்று மாதத்திற்கு சேர்த்து 3 ஆயிரம் மற்றும் கோடைகால சிறப்புத் தொகையாக 2 ஆயிரம் என மொத்தம் 5 ஆயிரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என கூறியிருந்தார். மேலும் திமுக 2.O ஆட்சியில் மகளிர் உரிமை தொகை 2 ஆயிரமாக உயர்த்தி தரப்படும் எனவும் அவர் கூறினார்.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ‘தேர்தல் தோல்வி பயம், பொம்மை முதல்வரை என்னவெல்லாம் செய்ய வைக்கிறது என்று பார்த்தீர்களா?. 28 மாதங்களாக 1000 ரூபாய் கொடுக்காமல் இழுத்தடித்த ஸ்டாலின் அரசு, தற்போது மூன்று மாதத் தொகையோடு சேர்த்து "கோடைக்கால சிறப்புத் தொகை கொடுக்கிறாராம்.

செப் 2023 முதல் இதுவரை உங்கள் அரசு கொடுத்த தொகை ரூ. 34 ஆயிரம். ஆனால், உங்கள் ஆட்சியால் ஒவ்வொரு குடும்பமும் இழந்த குறைந்தபட்சத் தொகையே ரூ.3,50,000.. இதை அதிமுக அம்பலப்படுத்தி வருவதைக் கண்ட பயத்தில் வருவதுதானே இந்த அறிவிப்பு?

யாரும், எந்தவொரு திட்டத்தையும் தடுக்காத போதிலும் நீங்களாக வந்து "ஐயையோ முடக்கப் பார்க்கிறார்கள்" என்று சொல்வதைப் பார்த்ததால் வேடிக்கையாக இருக்கிறது. அனைத்து குடும்ப அட்டைக்கும் என்று வாய்கிழிய அளித்த வாக்குறுதியை 5 ஆண்டுகளாக நிறைவேற்றாமல், தகுதியானவர்களுக்கு மட்டும் என சொல்லி 1 கோடி தமிழ்ப் பெண்களை நிராகரித்துள்ளீர்கள்’ என கூறியிருக்கிறார்.

இந்த வருஷம் மட்டும்தான் சம்மரா?!.. விசில் சத்தம் பயமா இருக்கா?!. விஜய் நக்கல்!..

இந்த வருஷம் மட்டும்தான் சம்மரா?!.. விசில் சத்தம் பயமா இருக்கா?!. விஜய் நக்கல்!..மகளிர் தொகை 1000 ரூபாய் பெற்றுவரும் பெண்களின் வங்கி கணக்குகளில் திடீரென இன்று காலை 5 ஆயிரம் வரவு வைக்கப்பட்டது.

5 ஆயிரம் கிரெடிட்.. மகளிர் உரிமை தொகை உயர்வு!.. தேர்தலில் திமுகவுக்கு கை கொடுக்குமா?...

5 ஆயிரம் கிரெடிட்.. மகளிர் உரிமை தொகை உயர்வு!.. தேர்தலில் திமுகவுக்கு கை கொடுக்குமா?...2021 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேர்தல் வாக்குறுதியில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒவ்வொரு மாதமும் மகளிர் உரிமை தொகையாக 1000 ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் அறிவித்தார்

அதிக நேரம் மொபைல் பார்ப்பது அடிக்சன் இல்ல!.. இன்ஸ்டாகிராம் CEO நீதிமன்றத்தில் வாதம்!..

அதிக நேரம் மொபைல் பார்ப்பது அடிக்சன் இல்ல!.. இன்ஸ்டாகிராம் CEO நீதிமன்றத்தில் வாதம்!..கடந்த சில வருடங்களாகவே செல்போன் பயன்பாடு என்பது மக்களிடம் அதிகரித்து விட்டது.

சேலத்தில் இன்று நிர்வாகிகளை சந்திக்கும் விஜய்.. QR குறியீடுடன் கூடிய நுழைவுச்சீட்டு

சேலத்தில் இன்று நிர்வாகிகளை சந்திக்கும் விஜய்.. QR குறியீடுடன் கூடிய நுழைவுச்சீட்டுதமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், இன்று சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி அருகே தனது கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளை சந்திக்கிறார். நண்பகல் 12 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை நடைபெறும் இந்த சந்திப்பில் பங்கேற்க, QR குறியீடுடன் கூடிய நுழைவுச்சீட்டு பெற்ற 4,998 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வகையில், தலா 250 பேர் வீதம் அமர 18 தனித்தனி பிளாக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தோற்றுப்போவோம் என்ற பதற்றத்தில் முதலமைச்சர் ரூ.5000 கொடுத்துள்ளார்: தமிழிசை

தோற்றுப்போவோம் என்ற பதற்றத்தில் முதலமைச்சர் ரூ.5000 கொடுத்துள்ளார்: தமிழிசைதமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், ஆளும் திமுக அரசுக்கும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் இடையே ‘மகளிர் உரிமைத் தொகை’ விவகாரம் பெரும் அரசியல் போராக மாறியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com