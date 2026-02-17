செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. தகவல் தொழில்நுட்பம்
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026 (16:47 IST)

AI துறையில் 9 லட்சம் கோடியை இறக்கும் அதானி குழுமம்!.. 2035 டார்கெட்!..

adani
கடந்த சில மாதங்களாகவே AI தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. விஞ்ஞான தொழில்நுட்பத்தின் புதிய பரிணாம வளர்ச்சியாக AI பார்க்கப்படுகிறது.. இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல காட்டுவதற்கு AI தொழில்நுட்பத்தை பலரும் பயன்படுத்துகிறார்கள். இதை வைத்து இறந்தவர்களை கூட அவர்கள் பேசுவது போல காட்ட முடியும் என்பதால் பல துறைகளிலும் இதை பயன்படுத்துகிறார்கள்..

ஒருபக்கம் சாப்ட்வேர் துறையில் Coding எழுதுவதற்கும் கூட AI Robot- களை வல்லுனர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். இனி வரும் காலத்தில் AI-ஐ தவிர்த்து விட்டு மனிதன் வாழவே முடியாது என்கிற நிலை உருவாகும் என சொல்லலாம். அதோடு AI வந்துவிட்டதால் மனிதர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் குறையும் எனவும் செய்திகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது..

இந்நிலையில்தான், அதானி குழுமம் AI துறையில் முதலீடு செய்ய முன் வந்திருக்கிறது. இந்தியாவில் Hypersacale AI Centre-களை அமைக்க சுமார் 9 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான மெகா முதலீட்டு திட்டத்தை அதானி குழுமம் அறிவித்திருக்கிறது. டெல்லி AI Impact மாநாட்டை ஒட்டி அதானி குழுமம் இந்த திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.

மேலும், 2035ம் ஆண்டுகளுக்குள் இதை செயல்படுத்த இலக்கு நிர்ணயித்திருக்கிறது.. இது தவிர சுமார் 13 லட்சம் கோடி மதிப்பில் கம்ப்யூட்டர் சர்வர்கள் உற்பத்தி மற்றும் கிளவுட் சேவைகளில் முதலீடு செய்யவுள்ளதாகவும் அதானி குழுமம் அறிவித்திருக்கிறது..

காதலர் தின கொண்டாட்டம் முடிந்ததும், மனைவியின் கழுத்தை கத்தரிகோலால் வெட்டி கொலை செய்த கணவர்..!

காதலர் தின கொண்டாட்டம் முடிந்ததும், மனைவியின் கழுத்தை கத்தரிகோலால் வெட்டி கொலை செய்த கணவர்..!ஹரியானா மாநிலம் பகதூர்கட்டில் காதலர் தின கொண்டாட்டத்திற்கு பிறகு நடந்த ஒரு கொடூர கொலைச் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

25 ஆயிரம் பேர் பங்கேற்கும் தவெக பொதுக்கூட்டம்!.. களைகட்டும் வேலூர்!..

25 ஆயிரம் பேர் பங்கேற்கும் தவெக பொதுக்கூட்டம்!.. களைகட்டும் வேலூர்!..நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தொடங்கிய போது முதல் மாநாடு விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டியில் நடைபெற்றது.

தமிழக பட்ஜெட் ஒரு மேனா மினுக்கி உரை!.. உருப்படியா ஒன்னுமில்ல!.. பழனிச்சாமி ராக்ஸ்!..

தமிழக பட்ஜெட் ஒரு மேனா மினுக்கி உரை!.. உருப்படியா ஒன்னுமில்ல!.. பழனிச்சாமி ராக்ஸ்!..தமிழக சட்டசபையில் 2026 -27ம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையை தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இன்று காலை தாக்கல் செய்தார்.

திமுக கூட்டணி பற்றி பொதுவெளியில் பேசக்கூடாது!.. காங்கிரஸ் கறார்!..

திமுக கூட்டணி பற்றி பொதுவெளியில் பேசக்கூடாது!.. காங்கிரஸ் கறார்!..ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் திமுக எங்களுக்கும் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் சொல்ல துவங்கியிருக்கிறது

எப்ஸ்டீன் என்னை எதிர்த்தார்!.. நான் எதையும் மறக்கல!.. டொனால்ட் டிரம்ப் ஓப்பன்...

எப்ஸ்டீன் என்னை எதிர்த்தார்!.. நான் எதையும் மறக்கல!.. டொனால்ட் டிரம்ப் ஓப்பன்...கடந்த சில நாட்களாகவே சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பார்க்கப்படும் பெயராக Epstein Files இருக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com