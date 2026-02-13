வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026 (11:01 IST)

5 ஆயிரம் கிரெடிட்.. மகளிர் உரிமை தொகை உயர்வு!.. தேர்தலில் திமுகவுக்கு கை கொடுக்குமா?...

stalin
2021 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேர்தல் வாக்குறுதியில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் ஒவ்வொரு மாதமும் மகளிர் உரிமை தொகையாக 1000 ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் அறிவித்தார். 2021ல் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தாலும் முதல் 2 அரை வருடங்கள் உரிமை தொகை கொடுக்கப்படவில்லை. அதன்பின் அது தொடர்பான பணிகள் துவங்கி ஒரு கோடியே 16 லட்சம் பேருக்கு உரிமைத்தொகை கொடுக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில்தான், திடீரென இன்று காலை மகளிர் உரிமைத் தொகை பெறும் பெண்களின் வங்கி கணக்குகளில் திடீரென 5 ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டது. இது தொடர்பான வீடியோவை வெளியிட்ட முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தேர்தல் நெருங்குவதால் மகளிர் உரிமை தொகையை முடக்க டெல்லி கூட்டமும், அதற்கு துணையாக நிற்கும் அடிமை கூட்டமும் சதி செய்திருப்பதாகவும், சிலர் இது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் எனக்கு செய்திகள் வந்தது..

அதனால் முன்பணமாக பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் ஆகிய மூன்று மாதங்களுக்கான மகளிர் உரிமை 3 ஆயிரம் மற்றும் கோடைகால சலுகை தொகையாக 2 ஆயிரம் சேர்த்து இன்று ஒரு கோடியே 32 லட்சம் பெண்களின் வங்கி கணக்குகளில் 5000 ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.. இதை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.. முடிந்தால் சேமியுங்கள்.. மகளிர்க்கு திமுக அரசு எப்போதும் துணை நிற்கும்.. இது என் சகோதரிகளுக்கு நான் கொடுப்பது என்றெல்லாம் அந்த வீடியோவில் பேசியிருந்தார். மேலும், திமுக 2.ஒ ஆட்சியில் 1000 ரூபாய் 2 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் எனவும் அவர் கூறியிருந்தார்.

ஆனால், இது முழுக்க முழுக்க அரசியல்.. தேர்தல் வருவதால் ஓட்டு போடுவதற்கான சன்மானமாகவே முதல்வர் ஸ்டாலின் இதை அறிவித்திருக்கிறார் என அதிமுக மற்றும் பாஜக சொல்கிறது. மேலும் குலவிளக்கு திட்டம் என்கிற பெயரில் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் பெண்களுக்கு மாதம் 2 ஆயிரம் கொடுக்கப்படும் என அறிவித்ததை திமுக அரசு காப்பி அடித்திருக்கிறது எனவும் அதிமுக சொல்லுகிறது..

ஏப்ரல் இரண்டாம் வாரத்தில் தமிழகத்தில் சட்டத்தை தேர்தல் நடக்கவுள்ள நிலையில் உரிமைத்தொகை பெறும் பெண்களின் வங்கி கணக்குகளில் திமுக அரசு 5 ஆயிரம் ரூபாய் போட்டிருப்பது பெண்களை கவர்வதற்காகவே. அதாவது பெண்களின் வாக்குகளை வாங்குவதற்காகவே திமுக திட்டமிடுகிறது என அதிமுக மற்றும் பாஜகவினர் சொல்கிறார்கள்..

ஒருபக்கம் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 18 சதவீதம் வாக்குகளை பெறும் என பல கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்லியிருக்கும் நிலையில் மகளிர் தொகை 5000 கிரெடிட் மற்றும் 2 ஆயிரமாக உயர்வு என ஸ்டாலின் அறிவித்த்ருப்பது அரசியல் லாபத்திற்காகவே என அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்கிறார்கள்..

திமுகவின் இந்த நடவடிக்கை வருகிற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அவர்களுக்கு கை கொடுக்குமா? பெண்களின் ஓட்டை திமுக பெறுமா பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும்..

