வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026 (12:11 IST)

25,000 ரூபாய் வரை இழப்பீடு தருகிறது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி.. யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

25,000 ரூபாய் வரை இழப்பீடு தருகிறது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி.. யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா, டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகளில் மோசடியால் பாதிக்கப்படும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு 25,000 ரூபாய் வரை இழப்பீடு வழங்கும் புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார். 
 
சிறு மதிப்பிலான ஆன்லைன் மோசடிகளில் பணத்தை இழக்கும் பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் வகையில் இந்த வரைவு வழிகாட்டுதல்கள் விரைவில் வெளியிடப்பட உள்ளன. குறிப்பாக மூத்த குடிமக்களின் பணப்பரிவர்த்தனைகளை பாதுகாக்க கூடுதல் பாதுகாப்பு அடுக்குகள் மற்றும் தாமதமான வரவு போன்ற முறைகள் ஆலோசிக்கப்படுகின்றன.
 
நிதி தயாரிப்புகளை தவறாக விற்பனை செய்வது மற்றும் கடன் வசூலிக்கும் முகவர்களின் அத்துமீறல்களை கட்டுப்படுத்தவும் விரிவான புதிய விதிகள் கொண்டுவரப்பட உள்ளன. 
 
மேலும், நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்த 'மிஷன் சக்ஷம்' என்ற திட்டத்தை ரிசர்வ் வங்கி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் சுமார் 1.40 லட்சம் வங்கிப் பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது. 
 
வங்கி சேவைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கவும், வாடிக்கையாளர்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்கவும் இந்த அதிரடி மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார். இது டிஜிட்டல் இந்தியா நோக்கிய பயணத்தில் பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

அதிமுகவை விமர்சிக்க விஜய்க்கு என்ன தகுதி இருக்கு?!.. விஜயை விளாசும் நயினார் நாகேந்திரன்..

அதிமுகவை விமர்சிக்க விஜய்க்கு என்ன தகுதி இருக்கு?!.. விஜயை விளாசும் நயினார் நாகேந்திரன்..தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நேற்று மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

வரிமான வரித்துறை அபராதம்!.. இமேஜை கொடுத்துக்கொண்ட விஜய்!. இனிமே வச்சு செய்வாங்களே!..

வரிமான வரித்துறை அபராதம்!.. இமேஜை கொடுத்துக்கொண்ட விஜய்!. இனிமே வச்சு செய்வாங்களே!..நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சியை தூங்கி அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார்..

ரெப்போ வட்டிவிகிதத்தில் மாற்றமில்லை.. EMI வாங்கியவர்களுக்கு என்ன தாக்கம் ஏற்படும்?

ரெப்போ வட்டிவிகிதத்தில் மாற்றமில்லை.. EMI வாங்கியவர்களுக்கு என்ன தாக்கம் ஏற்படும்?இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நிதி கொள்கை குழு, 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தில் ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை மாற்றமின்றி 5.25 சதவீதமாகவே தொடர ஒருமனதாக முடிவெடுத்துள்ளது. இது பொருளாதார நிபுணர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப அமைந்துள்ளது.

தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய விஜய்க்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்ததா? நீதிபதி சொன்னது என்ன?

தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய விஜய்க்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்ததா? நீதிபதி சொன்னது என்ன?நடிகர் விஜய்க்கு வருமான வரித்துறை விதித்த அபராத உத்தரவில் எந்த விதிமீறலும் இல்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடித் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

திமுக அப்ப இனிச்சது.. இப்ப கசக்குதா?!.. விஜயை பொளக்கும் ரங்கராஜ் பாண்டே!..

திமுக அப்ப இனிச்சது.. இப்ப கசக்குதா?!.. விஜயை பொளக்கும் ரங்கராஜ் பாண்டே!..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கியதிலிருந்தே திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com