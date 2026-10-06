திமுக ஆட்சியில் ரூ.4,730 கோடி மணல் ஊழல்? லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை தொடக்கம்..
முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழ்நாட்டிலுள்ள 28 ஆற்று மணல் குவாரிகள் மூலம் சுமார் ரூ.4,730 கோடி அளவுக்குப் பிரம்மாண்ட ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தற்போது முறைப்படி விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது.
கடந்த 2024 ஜூன் மாதம், இது தொடர்பான வலுவான ஆதாரங்களுடன் கூடிய கடிதத்தை அமலாக்கத்துறை தமிழ்நாடு டிஜிபிக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தது. ஐஐடி கான்பூர் தொழில்நுட்ப நிபுணர்களை கொண்டு மணல் குவாரிகளில் அதிநவீன ஆய்வு மேற்கொண்ட போது, அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிக அளவில் மணல் அள்ளப்பட்டுப் பெருமளவில் முறைகேடு செய்யப்பட்டது கண்டறியப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தது.
ஆற்று மணல் வளத்தை சூறையாடி அரசுக்கு சேர வேண்டிய பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாயை முறைகேடு செய்த இந்த விவகாரம் குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஊழல் புகார் தொடர்பான தொடர் விசாரணைகள் அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்வலைகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன.