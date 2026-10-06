  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. DVAC Begins Investigation Into Rs 4,730 Crore Sand Mining Scam During DMK Regime
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (12:05 IST)

திமுக ஆட்சியில் ரூ.4,730 கோடி மணல் ஊழல்? லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை தொடக்கம்..

திமுக மணல் குவாரி ஊழல்
Written By: SIVA
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (12:05 IST)
google-news
முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழ்நாட்டிலுள்ள 28 ஆற்று மணல் குவாரிகள் மூலம் சுமார் ரூ.4,730 கோடி அளவுக்குப் பிரம்மாண்ட ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை  தற்போது முறைப்படி விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது.
 
கடந்த 2024 ஜூன் மாதம், இது தொடர்பான வலுவான ஆதாரங்களுடன் கூடிய கடிதத்தை அமலாக்கத்துறை தமிழ்நாடு டிஜிபிக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தது. ஐஐடி கான்பூர் தொழில்நுட்ப நிபுணர்களை கொண்டு மணல் குவாரிகளில் அதிநவீன ஆய்வு மேற்கொண்ட போது, அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிக அளவில் மணல் அள்ளப்பட்டுப் பெருமளவில் முறைகேடு செய்யப்பட்டது கண்டறியப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தது.
 
ஆற்று மணல் வளத்தை சூறையாடி அரசுக்கு சேர வேண்டிய பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாயை முறைகேடு செய்த இந்த விவகாரம் குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஊழல் புகார் தொடர்பான தொடர் விசாரணைகள் அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்வலைகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
முதல்வர் விஜய் டீ குடித்த டம்ளரை பூஜை அறையில் வைத்துள்ளேன்.. மதுராந்தகம் டீக்கடைக்காரர் பேட்டி..

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் விஜய் 2 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்சமீபகாலமாகவே ஏர்டெல், ஜியோ போன்ற செல்போன் நெட்வொர்க் நிறுவனங்கள் ரீசார்ஜ் தொகையை அதிரடியாக உயர்த்தி வருகின்றன. குறைந்தபட்சம் 200 ரூபாய் இல்லாமல் ரீசார்ஜ் செய்ய முடியாது என்கிற நிலை தற்போது உருவாகியிருக்கிறது.

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...டெல்லியில் நேற்று 'இந்தியா' கூட்டணி சார்பில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது. மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையேற்று நடத்திய இந்த பேரணியின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.

பிரகாஷ்ராஜ் திரையில் எப்படி வில்லனோ, அதேபோல் நிஜவாழ்க்கையிலும் வில்லன்: நயினார் நாகேந்திரன்..

பிரகாஷ்ராஜ் திரையில் எப்படி வில்லனோ, அதேபோல் நிஜவாழ்க்கையிலும் வில்லன்: நயினார் நாகேந்திரன்..நடிகரும் சமூக ஆர்வலருமான பிரகாஷ் ராஜ், 2023-க்கு பிறகு தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட SIR உள்ளிட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும், EVM மற்றும் தேர்தல் ஆணைய ஆவணங்களை உச்ச நீதிமன்றம் நேரடியாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரினார். மேலும், பிரதமர் மோடியை கடுமையான வார்த்தைகளால் விமர்சித்திருந்தார்.

தனுஷின் அரசியல் கட்சியின் பெயர் தமிழக எழுச்சி கழகம்? தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டதா?

தனுஷின் அரசியல் கட்சியின் பெயர் தமிழக எழுச்சி கழகம்? தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டதா?நடிகர் தனுஷ் 'தமிழக எழுச்சிக் கழகம்' என்ற பெயரில் புதிய அரசியல் கட்சியைத் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்திருப்பதாகச் சில ஊடகங்களில் வெளியான செய்திகள் இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளன. தனுஷும் தீவிர அரசியலில் களமிறங்கப் போகிறாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் தீவிரமடைந்தது.