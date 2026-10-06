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  4. CM Vijay Starts 'Annan Seer' Scheme: A Major Relief for Families Across Tamil Nadu
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (11:39 IST)

தாய்மாமன் தங்கம் திட்டத்தை அடுத்து அண்ணன் சீர்.. மணப்பெண்களுக்கு ஒரு பவுன் தங்கம்...

gold price
Written By: SIVA
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (11:39 IST)
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தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஆட்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்த "அண்ணன் சீர் திட்டம்" குறித்த அரசாணை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகி, பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. எளிய மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களின் அன்றாடச் சுமையைக் குறைக்கும் நோக்கில் இந்தத் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இத்திட்டத்தின் கீழ்,  திருமணம் ஆகப்போகும் ஏழை எளிய குடும்பத்துச் சகோதரிகளுக்கு 1 பவுன் தங்கம் மற்றும் பட்டுப்புடவை வழங்கி தாலிக்கான உதவியை அரசே முன்னெடுக்கிறது.
 
குடும்பத் தலைவிகளின் நிதிச்சுமையைக் குறைக்க ஆண்டுக்கு 3 இலவச கேஸ் சிலிண்டர்கள், பெண்களுக்குப் பேருந்துகளில் இலவசப் பயணம் ஆகியவை ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ளன. இதனுடன் இளைஞர்களுக்கான சிறப்பு வேலைவாய்ப்புத் திட்டங்களும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுச் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
 
ஒரு குடும்பத்தின் தந்தைக்கு ஏற்படும் அன்றாட நிதிப் சுமையை ஒரே நேரத்தில் குறைத்து, குழந்தை முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரது தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இத்திட்டங்கள் அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு சாதாரணக் குடும்பத்தின் பொருளாதாரம் மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் வகையில் அமையும் இத்தகைய நடவடிக்கைகள், தமிழக அரசியலிலும் சமூக நலனிலும் ஒரு புதிய மாற்றத்தை விதைத்துள்ளதாக மக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கின்றனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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