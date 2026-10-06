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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (11:43 IST)

முதல்வர் விஜய் டீ குடித்த டம்ளரை பூஜை அறையில் வைத்துள்ளேன்.. மதுராந்தகம் டீக்கடைக்காரர் பேட்டி..

பூஜை அறையில் டீ டம்ளர்
Written By: SIVA
Published: Tue, 6 Oct 2026 (11:43 IST)
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மதுராந்தகத்தில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது, தவெக தலைவரும் முதலமைச்சருமான விஜய் அவர்கள் அங்குள்ள ஒரு டீக்கடையில் தேநீர் அருந்தினார். அந்த தேநீர் கடையின் உரிமையாளர் ஜோதிலிங்கம் இது குறித்து நெகிழ்ச்சியுடன் அளித்துள்ள பேட்டி தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
 
முதலமைச்சர் விஜய் தனது கடைக்கு வந்து சென்றதற்கு பிறகு வியாபாரம் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். ஊர் மக்கள் பலர் ஆர்வத்துடன் தனது கடைக்கு வந்து செல்கிறார்கள் என்றும், முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் தேநீர் அருந்திய அந்த டீ டம்ளரை தனது வீட்டின் பூஜை அறையில் பத்திரமாக வைத்து பூஜித்து வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
 
மேலும், பிரசாரத்தின்போது முதலமைச்சருடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தை தேர்தல் நடத்தை விதிகள் காரணமாக தற்போது கடையில் மாட்டி வைக்கவில்லை என்றும், தேர்தல் முடிவடைந்த பிறகு அந்த புகைப்படத்தை கடையில் மாட்டி வைக்கவுள்ளதாகவும் கடை உரிமையாளர் ஜோதிலிங்கம் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
முதலமைச்சர் விஜய்யின் இந்த எளிமையான அணுகுமுறை மற்றும் சாமானிய மக்களுடனான இயல்பான பழக்கம் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் கடை உரிமையாளர்கள் மத்தியிலும் பெரும் நெகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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