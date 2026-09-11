ஸ்டாலினை மிசா டைம்ல கைது பண்ணாங்க!. மிசாவில் இல்லை!.. துரை வைகோ பேட்டி...
கடந்த திங்கட்கிழமை தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் சட்டசபையில் பேசிய போது ‘திமுக எதற்கெடுத்தாலும் நாங்கள் மிசாவை பார்த்தவர்கள்.. மிசா பார்த்தவர்கள்’ என்று தம்மட்டம் அடித்துக் கொள்கிறது.. ஆனால் உண்மையில் மிசா காலத்தில் என்ன நடந்தது என்று எல்லோருக்கும் தெரியும்..
எனக்கூறி திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலினை நக்கலடிப்பது போல் ஒரு உடல் மொழியை காட்டினார். இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. திமுக கூட்டணியில் உள்ள கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தை கட்சிகள் அதை கண்டித்தன. இது தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட விஜய் எந்த உள்நோக்கத்துடன் நான் அப்படி செய்யவில்லை எனக் கூறியிருந்தார்..
இதுதொடர்பாக திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் வெளியிட்ட வீடியோவில் ‘முதலமைச்சர் விஜய் கண்ணியமாக பேச வேண்டும்.. மிசா காலத்தில் நான் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு காவல்துறை அதிகாரிகள் என்னை தாக்கினார்கள். விஜய் சொன்னது போல எனது தாடை உடைக்கப்பட்டது. அப்படியெல்லாம் போராடித்தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம்’ என்று அவர் கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில், நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய எம்.பி துரை வைகோ ‘விசா காலத்தில் அரசியல் காரணங்களுக்காக ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டாரா என்பது கேள்விக்குறிதான்.. மிசாவின் போது ஸ்டாலின் கைதானது உண்மை. ஆனால் முழுமையான அரசியல் காரணத்திற்காக இல்லை. மிசா காலத்தில் திமுகவில் முதல் கைதும் வைகோதான்.. கடைசி விடுதலையும் வைகோதான்.. அரசியல் நாகரிகம் கருதி இதற்கு மேல் பேச விரும்பவில்லை’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
இதுதொடர்பாக திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் வெளியிட்ட வீடியோவில் ‘முதலமைச்சர் விஜய் கண்ணியமாக பேச வேண்டும்.. மிசா காலத்தில் நான் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு காவல்துறை அதிகாரிகள் என்னை தாக்கினார்கள். விஜய் சொன்னது போல எனது தாடை உடைக்கப்பட்டது. அப்படியெல்லாம் போராடித்தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம்’ என்று அவர் கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில், நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய எம்.பி துரை வைகோ ‘விசா காலத்தில் அரசியல் காரணங்களுக்காக ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டாரா என்பது கேள்விக்குறிதான்.. மிசாவின் போது ஸ்டாலின் கைதானது உண்மை. ஆனால் முழுமையான அரசியல் காரணத்திற்காக இல்லை. மிசா காலத்தில் திமுகவில் முதல் கைதும் வைகோதான்.. கடைசி விடுதலையும் வைகோதான்.. அரசியல் நாகரிகம் கருதி இதற்கு மேல் பேச விரும்பவில்லை’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.