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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (12:42 IST)

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு!.. போலீஸ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தேவையில்லை!.. தமிழக அரசு பதில்!..

tuticorin
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (12:47 IST)
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தூத்துக்குடியில் உள்ள ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடக்கோரி அப்பகுதி மக்கள் தொடர்ந்து போராடி வந்தனர். கடந்த 2018ம் வருடம் மே மாதம் 22ஆம் தேதி ஸ்டெர்லைட் தாமிர உற்பத்தி ஆலைக்கு எதிராக அப்பகுதி மக்கள் போராடிய போது பொதுமக்கள் மீது போலீஸ் அதிகாரிகள் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினர்.

அதில், அப்பாவி பொதுமக்கள் 13 பேர் உயிரிழந்தனர். அப்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான அதிமுக அரசு அந்த போலீஸ் அதிகாரிகள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. மாறாக கூட்டத்தில் சமூக விரோதிகள் புகுந்து விட்டதாக கூறியது..

இது தொடர்பாக விசாரிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. அந்த ஆணையம் தீவிர விசாரித்து அப்பாவி பொதுமக்களை சுட்டுக் கொன்ற போலீஸ் அதிகாரிகளின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தது. ஆனால் கடந்த திமுக ஆட்சியிலும் இது தொடர்பாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. மாறாக அப்பாவி பொதுமக்களை சுட்டுக் கொன்ற காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு புரமோஷன் கொடுக்கப்பட்டது..

gun shoot

தற்போது தவெக ஆட்சிக்கு வந்துவிட்ட நிலையிலும் அந்த போலீஸ் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இது தொடர்பான வழக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு விவாகரத்தில் அதிகாரிகளின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தேவையில்லை என சிபிஐ தரத்தில் கூறப்பட்டதால் நடவடிக்கை கைவிடப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மேலும் அருணா ஜெகதீசன் ஆணையின் பரிந்துரையை அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது சட்டபூர்வமாக கடமை இல்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் குடும்பத்தினருக்கும். அப்பகுதி மக்களுக்கு இடையேயும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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