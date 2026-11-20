தங்கம் விலை வரலாறு காணாத சரிவு.. 10 நாளில் 12000 ரூபாய் குறைவு..
சென்னையில் இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. 22 கேரட் தங்கம் கிராம் ஒன்றுக்கு ரூ.470 குறைந்து, ரூ.11,510-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு சவரன் (8 கிராம்) 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை ரூ.92,080 ஆக உள்ளது; நேற்று இது ரூ.95,840 ஆக இருந்தது.
24 கேரட் தூய தங்கத்தின் விலை கிராம் ஒன்றுக்கு ரூ.12,556 ஆகவும், ஒரு சவரன் ரூ.1,00,448 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது (நேற்று 24 கேரட் கிராம் விலை ரூ.13,069 ஆக இருந்தது).
வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.5 குறைந்து ரூ.175.00 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,75,000 ஆகவும் விற்பனையாகிறது (நேற்று ஒரு கிராம் ரூ.180.00 ஆக இருந்தது).
சர்வதேச சந்தை நிலவரம், ரூபாய் மதிப்பு மாற்றம், பணவீக்கம் மற்றும் உள்ளூர் நகைத் தேவை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் தினசரி மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. நகை வாங்குவோர் பிஐஎஸ் ஹால்மார்க் முத்திரையைச் சரிபார்த்து, செய்கூலி, சேதாரம் மற்றும் ஜிஎஸ்டி விவரங்களைக் கவனித்து வாங்குவது நல்லது என வழிகாட்டப்படுகிறது.