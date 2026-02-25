புதன், 25 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 25 பிப்ரவரி 2026 (10:13 IST)

தவெகவா? தனித்துப்போட்டியா?.. யாருடன் கூட்டணி?!.. இன்று அறிவிக்கும் டாக்டர் ராமதாஸ்?..

ramadoss
தமிழக சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் நடவடிக்கைகளில் வேகம் காட்டி வருகின்றன.. தொகுதி பங்கீடு அமைப்பது, கட்சி நிர்வாகிகளிடம் ஆலோசனை செய்வது, பொதுக்கூட்டம் போடுவது, பிரச்சாரம் செய்வது, தேர்தலுக்கான வியூகத்தை அமைப்பது என நடவடிக்கைகள் சூடு பிடித்திருக்கின்றன.
தமிழகத்தில் உள்ள 95 சதவீதமான கட்சிகள் அதிமுக, திமுக என கூட்டணிகளை அமைத்துவிட்டன. இதில் ராமதாஸ் தலைமையிலான பாமக மட்டுமே இதுவரை எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடாமல் இருக்கிறது.

பாமக தற்போது இரண்டு பிரிவுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது அதில் அன்புமணி தலைமையிலான பாமக ஏற்கனவே அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இணைந்துவிட்டது. எனவே ராமதாஸ் அந்த கூட்டணிக்கு செல்ல முடியாது. அதேபோல் திமுகவில் விடுதலை சிறுத்தை இருப்பதால் அந்த கட்சிக்கும் செல்ல முடியாது.. எனவே ராமதாஸ் விஜயின் தவெகவுடன் கூட்டணி வைப்பார் என பலரும் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால் இப்போது வரை எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை..

இந்நிலையில்தான், யாருடன் கூட்டணி அமைப்பது என்பது பற்றி விவாதிக்க வன்னியர் சங்க நிர்வாகிகளுடன் டாக்டர் ராமதாஸ் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் வன்னியர் சங்க மாநில நிர்வாகிகள், மாவட்டச் செயலாளர்கள், மாவட்ட தலைவர்கள் ஆகியோர் பங்கு பெறுகிறார்கள். தைலாபுரம் தோட்டத்தில் இன்று காலை 10 மணிக்கு ராமதாஸின் தலைமையில் இந்த ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுகிறது
. அனேகமாக இந்த கூட்டம் முடிந்தபின் கூட்டணியா இல்லை தனித்துப் போட்டியா என ராமதாஸ் அறிவிப்பார் என தெரிகிறது..

அது கருணைத் தொகை இல்லை.. பேரை மாற்றிய அதிமுக!.. தேர்தல் அக்கப்போரு!...

அது கருணைத் தொகை இல்லை.. பேரை மாற்றிய அதிமுக!.. தேர்தல் அக்கப்போரு!...2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் இந்த முறை எப்படியாவது ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டும் என அதிமுக திட்டமிட்டு தேர்தல் வேலைகளை தொடங்கியிருக்கிறது..

கேட்டது 35... கொடுத்தது 72.. அதிமுகவிடம் பாஜக கேட்கும் தொகுதிகள்!..

கேட்டது 35... கொடுத்தது 72.. அதிமுகவிடம் பாஜக கேட்கும் தொகுதிகள்!..2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் குறி வைத்து அதிமுக - பாஜக ஒன்றாக கூட்டணி அமைத்திருக்கின்றன.

எனக்கு பரோல் தரக்கூடாது என பழனிச்ச்சாமி தடுத்தார்!. சசிகலா ஓப்பன்...

எனக்கு பரோல் தரக்கூடாது என பழனிச்ச்சாமி தடுத்தார்!. சசிகலா ஓப்பன்...மறைந்த தமிழகம் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு நெருக்கமான தோழியாக இருந்தவர் சசிகலா.

மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதா இறந்தது எப்படி?.. பல வருடங்கள் கழித்து சொன்ன சசிகலா..

மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதா இறந்தது எப்படி?.. பல வருடங்கள் கழித்து சொன்ன சசிகலா..தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா 2016ம் வருடம் தனது போயஸ்கார்டன் வீட்டில் இருந்தபோது திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு ஆம்புலன்ஸ் வண்டி மூலம் அப்போலோ மருத்துவமனைக்கு கொண்டுவரப்பட்டார்

தலைவர் விஜய் இதனால்தான் கண் கலங்கினார்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா ஒபன்!...

தலைவர் விஜய் இதனால்தான் கண் கலங்கினார்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா ஒபன்!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று தவெக சார்பில் வேலூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார்..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com