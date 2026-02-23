திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026
BALA
திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (09:44 IST)

கூட்டணிக்கு தலைமை பாஜகதான்!.. அவங்ககிட்டதான் பேசுவோம்!.. பழனிச்சாமியை பழிவாங்கிய டிடிவி!...

கூவத்தூரில் டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஆகியோரின் தயவால் முதலமைச்சர் ஆனவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. ஆனால் சசிகலா சிறைக்கு சென்ற பின் அதிமுகவை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தவுடன் டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஆகியோர் மீண்டும் கட்சிக்குள் வராமல் பழனிச்சாமி பார்த்துக் கொண்டார். இது டிடிவி தினகரன், சசிகலாவுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.. எனவே பழனிச்சாமி நன்றி மறந்து விட்டார்.. எங்களால்தான் அவர் முதல்வரானார்.. அவரிடமிருந்து அதிமுகவை மீட்போம் என்றெல்லாம் தொடர்ந்து ஊடகங்களில் பேசி வந்தார் டிடிவி தினகரன்..

ஆனால், சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக பாஜக கேட்டுக் கொண்டதால் தற்போது அதிமுக இருக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் டிடிவி தினகரனின் அமமுக இணைந்திருக்கிறது. ‘எங்களுக்குள் சண்டை இருந்தது உண்மைதான்.. ஆனால் அது பங்காளி சண்டை.. திமுகவை தோற்கடிக்கவேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் ஒன்றாக இணைந்திருக்கிறோம்’ என்று பேசினார் டிடிவி..

இந்நிலையில், செய்தியாளிடம் பேசிய டிடிவி தினகரன் ‘பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் நாங்கள் இணைந்திருக்கிறோம்.. எனவே தொகுதி பங்கீடு குறித்து பாஜகவுடன்தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம்’ என கூறியிருக்கிறார். தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை கூட்டணி கட்சிகளுக்கான பேச்சுவார்த்தையை அதிமுகதான் செய்து வருகிறது.. அதாவது கூட்டணிக்கு நாங்கள்தான் தலைமை என அதிமுக சொல்லி வருகிறது.. அப்படி இருக்கும் போது கூட்டணிக்கு பாஜகதான் தலைமை என டிடிவி தினகரன் சொல்லியிருப்பது பழனிச்சாமிக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது..

வேண்டுமென்றே பழைய கோபத்தில் டிடிவி தினகரன் நம்மை மட்டம் தட்டுகிறார் என்று தனது நெருக்கமானவர்களிடம் சொல்லி வருகிறாராம் பழனிச்சாமி..

