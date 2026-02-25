புதன், 25 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 25 பிப்ரவரி 2026 (09:49 IST)

இலவச தேர்தல் வாக்குறுதிகளுக்கு தடை வருமா?.. உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை!...

stalin eps
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை மத்திய, மாநில என எந்த அரசாக இருந்தாலும் இலவசங்கள் என்றால் மக்களுக்கு அதன் மேல் ஒரு பெரிய கவர்ச்சி இருக்கிறது. அதை பயன்படுத்தித்தான் 50 ஆண்டுகளுக்கு மேல் மத்திய, மாநில அரசுகள் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று வருகிறது. இதை இலவசமாக கொடுப்போம்.. அதை இலவசமாக கொடுப்போம் என்று சொல்லி சொல்லியே மக்களிடம் வாக்குகளை வாங்குகின்றன..

ஆனால் இலவசம் என்பது தேவையில்லாத ஒன்று.. மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தினால் மக்களுக்கு தேவையானதை அவர்களே வாங்கி கொள்வார்கள்.. அதாவது மக்கள் தங்களுக்கு தேவையானவற்றை வாங்கும் அளவுக்கு அவர்களின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்தினாலே இலவசங்களை கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என பலரும் கூறினாலும் தேர்தல் வரும்போது வாக்குறுதிகளில் ‘இலவசம்’ என்கிற கவர்ச்சியை மத்திய, மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருகின்றன.

தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை உரிமைத்தொகை என்கிற பெயரில் பெண்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் இலவசம், பேருந்தில் பெண்களுக்கு இலவசம் என்பது போன்ற இலவசங்களை அள்ளி தெளிக்கிறார்கள். சமீபத்தில் கூட தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் மகளிர் உரிமைத் தொகை மூன்று மாதங்களுக்கும் சேர்த்து 3000 மற்றும் கோடைகால சிறப்பு தொகை என சொல்லி 2000 என மொத்தம் 5000 ரூபாய் பெண்களுக்கு கொடுத்தார்..

ஒருபக்கம் அதிமுக சார்பில் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசி வரும் எதிர் கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 10 ஆயிரம் கருணைத்தொகை மற்றும் ஒவ்வொரு பொங்கலுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய், பெண்களைப் போல ஆண்களுக்கும் இலவச பேருந்து பயணம் போன்ற வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசி வருகிறார்.

இந்நிலையில்தான், தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன் இலவச வாக்குறுதிகளை அரசியல் கட்சிகள் அறிவிக்க தடை விதிக்க வேண்டுமென உச்ச நீதிமன்றத்தில் மதுரையை சேர்ந்த கே.கே ரமேஷ் என்பவரின் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கிறது. அதில் தேர்தலுக்கு முன்பு இலவச வாக்குறுதி திட்டங்களை அரசியல் கட்சிகள் அறிவிப்பதால் மாநில அரசுக்கு நிதிச்சுமை ஏற்படுகிறது, அறிவிக்கப்படும் இலவச வாக்குறுதி திட்டங்களால் அரசுக்கு ஏற்படும் நிதி சார்பான பாதிப்புகள் மற்றும் அதற்கான நிதி முதலீடு குறித்த திட்டங்கள் ஆகியவற்றை அரசியல் கட்சிகள் வெளியிட வேண்டும் என அந்த மனுவில் கூறப்பட்டிருக்கிறது..

மேலும் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன் இலவச வாக்குறுதிகளை அறிவிப்பதற்கு தடை விதிக்க மத்திய அரசுக்கும், தேர்தல் கமிஷனுக்கும் உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் அதில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.. இந்த பொதுநல வழக்கை உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று நீதிபதி சூர்யகாந்த் மற்றும் ஜோய்மால்யா பக்சி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இன்று விசாரிக்கவுள்ளது.

அது கருணைத் தொகை இல்லை.. பேரை மாற்றிய அதிமுக!.. தேர்தல் அக்கப்போரு!...

அது கருணைத் தொகை இல்லை.. பேரை மாற்றிய அதிமுக!.. தேர்தல் அக்கப்போரு!...2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் இந்த முறை எப்படியாவது ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டும் என அதிமுக திட்டமிட்டு தேர்தல் வேலைகளை தொடங்கியிருக்கிறது..

கேட்டது 35... கொடுத்தது 72.. அதிமுகவிடம் பாஜக கேட்கும் தொகுதிகள்!..

கேட்டது 35... கொடுத்தது 72.. அதிமுகவிடம் பாஜக கேட்கும் தொகுதிகள்!..2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் குறி வைத்து அதிமுக - பாஜக ஒன்றாக கூட்டணி அமைத்திருக்கின்றன.

எனக்கு பரோல் தரக்கூடாது என பழனிச்ச்சாமி தடுத்தார்!. சசிகலா ஓப்பன்...

எனக்கு பரோல் தரக்கூடாது என பழனிச்ச்சாமி தடுத்தார்!. சசிகலா ஓப்பன்...மறைந்த தமிழகம் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு நெருக்கமான தோழியாக இருந்தவர் சசிகலா.

மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதா இறந்தது எப்படி?.. பல வருடங்கள் கழித்து சொன்ன சசிகலா..

மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதா இறந்தது எப்படி?.. பல வருடங்கள் கழித்து சொன்ன சசிகலா..தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா 2016ம் வருடம் தனது போயஸ்கார்டன் வீட்டில் இருந்தபோது திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு ஆம்புலன்ஸ் வண்டி மூலம் அப்போலோ மருத்துவமனைக்கு கொண்டுவரப்பட்டார்

தலைவர் விஜய் இதனால்தான் கண் கலங்கினார்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா ஒபன்!...

தலைவர் விஜய் இதனால்தான் கண் கலங்கினார்!.. ஆதவ் அர்ஜுனா ஒபன்!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று தவெக சார்பில் வேலூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார்..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com