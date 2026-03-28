அமைச்சர் பிடிஆருடன் மோதும் சுந்தர் சி.. மதுரை மத்தியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டி..!
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி அதிரடி மாற்றங்களை சந்தித்து வரும் நிலையில், பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் மற்றும் நடிகர் சுந்தர்.சி அதிகாரப்பூர்வமாக தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார்.
அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் உள்ள புதிய நீதிக்கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மதுரை மத்திய தொகுதியில் அவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இத்தொகுதியில் அவர் அதிமுகவின் 'இரட்டை இலை' சின்னத்தில் போட்டியிடுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போது திமுக அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் வசமுள்ள இந்த தொகுதி, சுந்தர்.சி-யின் வருகையால் நட்சத்திர தொகுதியாக மாறியுள்ளது. அமைச்சரின் நிர்வாக திறமைக்கும், சுந்தர்.சி-யின் மக்கள் செல்வாக்கிற்கும் இடையே மதுரையில் பலப்பரீட்சை நடக்கவுள்ளது.
ஏற்கனவே பாஜக சார்பில் குஷ்பு ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், மதுரையில் சுந்தர்.சி களம் காண்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திரைத்துறையில் முத்திரை பதித்த சுந்தர்.சி, மதுரையின் அடிப்படை பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பாரா என்பதை தமிழகமே உற்று நோக்குகிறது.
